"تطوير" تُطلق برنامجها التوجيهي الأول "قُدُراتي"

الشارقة 24:

أطلقت "مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، تطوير"، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الإثنين، برنامجها التوجيهي الأول والأحدث "قُدُراتي"، الذي يأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى الاستثمار في مهارات الشباب وإمكاناتهم، والعمل على صقلها وتطويرها، بهدف بناء جيل متميز ومبدع من القادة الملهمين والمؤثرين، الذين يسهمون في استمرار مسيرة التنمية المستدامة لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال سحورها الرمضاني الذي نظمته في مجلس كهرمان الرمضاني، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، إضافة إلى خريجي برنامج الشارقة للقادة الذي تنظمه تطوير سنوياً إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام العربية والمحلية.

أسلوب التوجيه

ويعتمد برنامج "قدراتي" على أسلوب التوجيه الذي يُعرف بكونه أسلوب تعلم فردي، يتخصص في مجال تنمية المهارات الشخصية والمهنية، حيث يرتكز على المتعلم ويستخدم أساليب طرح الأسئلة لتحسين الأداء والإنجاز وتحديد الأهداف، وقد اعتمد الكثير من المشاهير على هذا النوع من التدريب للتقدم في حياتهم المهنية والقيادية، منهم رؤساء دول سابقين، ومؤسسو شركات عالمية، ومشاهير من السياسين من مختلف دول العالم.

الشارقة وتأهيل الأطفال والناشئة والشباب

وخلال جلسة السحور استعرضت نورة النومان عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، المبادرات التي أطلقتها إمارة الشارقة خلال 30 عاماً الماضية في إطار اهتمامها بالأطفال ورعايتهم، والتي كان أولها في العام 1985 عندما تم إطلاق الدورة الأولى لمهرجان الطفل بالشارقة، والتي تلاها إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تأهيل الأطفال والناشئة والشباب، وصولاً إلى مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التي انطلقت في 2016، بمرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرئاسة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لتكون أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية، تعمل على بناء وتطوير شخصية الإنسان على مدى ربع قرنً، بهدف تنشئة جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه.

"قدراتي" وتحقيق الرؤى القيادية للشباب

وقالت نورة النومان: "تطرح مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات "تطوير"، حزمة من البرامج والورش التدريبية، الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب، والارتقاء بإمكاناتهم، وبناء شخصياتهم، وإعدادهم لتولي مسؤولياتهم تجاه الوطن، ويسرنا اليوم أن نكشف عن تفاصيل برنامج جديد للمؤسسة يحمل اسم “قدراتي”، نهدف من خلاله إلى تعزيز ثقة المشاركين بأنفسهم، ومساعدتهم على استكشاف أبرز ما يميزهم، وتحفيزهم على إيجاد أفكارٍ تسهم في تحقيق رؤاهم القيادية".

وتابعت النومان: "سيقدم البرنامج فرصة مثالية أمام المشاركين لمعرفة نقاط القوة لديهم والعمل عليها، كما سيعينهم في العثور على الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم في حياتهم الشخصية والمهنية، إذ سيتمكنون من إجراء اختبارات التقييم والتطوير الذاتي، ما يعزز طموحاتهم ويمهد طريقهم نحو مستقبل ملؤه النجاح والتقدم".

وأكملت عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين: "تسعى "تطوير" من خلال برنامج قدراتي، إلى مساعدة المشاركين على اكتشاف أنفسهم بصورة أفضل، واستثمار أفضل ما في شخصياتهم من نقاط قوة، وعندما يُنهي المشاركون متطلبات البرنامج، سيكونون قادرين على معرفة كيفية الوصول إلى الخطوة التالية في حياتهم المهنية، وسيكتسبون أدوات لمساعدتهم على تحديد الأهداف ومتابعة تقدمهم، ومراجعة النتائج الخاصة بهم لزيادة تطورهم".

3 جلسات تدريبية فردية يتضمنها البرنامج

وبدورها عرّفت المدربة آمال سعد التي ستشرف على تنفيذ البرنامج، ضيوف السحور على برنامج "قدراتي"، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وآليات عمله، والنتائج المرجوة منه، وتمتلك آمال سعد خبرة واسعة في مجال التعلم والتطوير، لا سيما على صعيد تطوير مهارات القيادة، وسبق لها العمل مع العديد من المؤسسات الخاصة والحكومية في دول الخليج.

وسيتم تنفيذ برنامج "قدراتي" خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 4 أكتوبر المقبلين، وذلك على مدار 3 جلسات تدريبية فردية، حيث يتم في الجلسة الأولى التي تنعقد في الفترة من 24- 28 يونيو المقبل، تحديد وحصر الأهداف، التي سيتم تضمينها فيما بعد في خطة العمل، أما الجلسة الثانية التي تنطلق في الفترة من 5-9 أغسطس المقبل، فسيتم من خلالها وضع اللمسات الأخيرة على الأهداف، والتفكير في ايجاد أدوات تتناسب مع الأهداف المرسومة وتساعد في تحقيق التقدم المنشود.

في حين تشهد الجلسة الثالثة والختامية، التي تنطلق في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبلين، تقييم وتوجيه النتائج المحققة، واستكشاف الخيارات والمسارات لتطوير مهارات القيادة، وسيساعد البرنامج في تعريف المشاركين على كيفية تحقيق التقدم والتطور على السلم المهني والوظيفي، وتجاوز التحديات، وكيفية وضع الخطط لإطلاق وتنفيذ المشاريع الخاصة، حيث يعتبر هذا التدريب واحداً من أكثر الأنشطة التعليمية تأثيراً في بناء القدرات وتعزيز المهارات القيادية لدى الأفراد.