"معرض رمضان الشارقة" ينطلق في مركز إكسبو الخميس

الشارقة 24:

ينطلق، الخميس، "معرض ليالي رمضان 2018"، الذي يُنظمه مركز إكسبو الشارقة على مدار 17 يوماً، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويشهد باقة متنوعة من الفعاليات وتجربة تسوق مثالية، وفرص وفيرة للفوز بحزمة من الجوائز القيمة.

ويتيح "ليالي رمضان" في موسمه الـ 29 لزواره حسومات كبرى تصل إلى 80% على تشكيلة واسعة من المنتجات، وعلى نخبة من أشهر العلامات التجارية، إلى جانب توفيره فرصة رائعة للاستمتاع بأشهى الأطباق المحلية والعالمية، ومنطقة ألعاب ومجموعة كبيرة من النشاطات الترفيهية الملائمة لكل أفراد العائلة.

ويُعتبر معرض رمضان الشارقة أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تقام تحت مظلة "مهرجان رمضان الشارقة"، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهو يندرج في إطار مبادرات المركز الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة وسمعتها بوصفها الوجهة المفضلة لتجارة التجزئة والضيافة والترفيه في المنطقة، ويرسخ مكانتها كأفضل وجهة عائلية للسياحة والتسوق في شهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب كونها مدينة نموذجية للعيش وتأسيس الأعمال.

ويتطلع إكسبو الشارقة إلى تنظيم دورة جديدة ناجحة تحظى برضا الجمهور والعارضين على حد سواء، وتضفي مزيداً من البهجة إلى الاحتفالات بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد في إمارة الشارقة، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في الإمارة، إلى جانب إسعاد المجتمع وخلق تأثير إيجابي طوال أيام المعرض.

ويشهد المعرض مشاركة باقة من أبرز العلامات التجارية ومتاجر التجزئة التي ستقدم منتجاتها بحسومات حصرية تصل إلى 80% مقارنة بالأسعار المتاحة في المتاجر، وأهمها "أحمد عبد الرحمن وأولاده"، و"أيفون للعطورات"، و"كارفور"، و"جمبو للإلكترونيات"، و"المحلات الكبرى"، و"هوم ستايل"، و"نيشات لينين"، و"مجموعة نزيه"، و"شوز فور أص"، و"سكيتشرز"، و"سمارت بيبي"، و"يو أس بولو أسن"، وغيرها الكثير من العلامات الأخرى".

كما سيكون المذاق الفاخر ركناً أساسياً في المعرض، حيث ستقدم مجموعة مختارة من أفخر الأطباق المحلية والعالمية في ردهة المطاعم، التي ستضم أكشاك المأكولات الشعبية وعربات الطعام، إلى جانب المفهوم الفريد لمنصات المطاعم المؤقتة، التي توفر جميعها فرصة التلذذ بأشهى الأطايب الإماراتية إلى جانب المأكولات الشعبية من الفيليبين والصين والهند ومناطق أخرى من العالم.

ويفتح "معرض ليالي رمضان" أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 2 فجراً خلال شهر رمضان المبارك، ومن الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك.