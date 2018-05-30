"استشاري الشارقة" يستقبل وفداً مغربياً

الشارقة 24:





استقبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الأربعاء، وفداً من المملكة المغربية، ضم شخصيات من كافة المجالات.

ضم الوفد المغربي الغانمي الشرقي رئيس المجلس البلدي لمدينة خريبكة، ونائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومحمد عفيف نائب المجلس البلدي لمدينة خريبكة، وعبد الحميد العلمي الرئيس التنفيذ لمجموعة العلمي للاستثمار.

وكان في مقدمة مستقبلي الوفد، حمد بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، ومحمد جمعه بن هندي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية، وأحمد حسين بوكلاه عضو المجلس الاستشاري، ويوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس.

وأكد المجلس الاستشاري خلال الاجتماع، أن إمارة الشارقة حريصة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مد جسور التعاون وبناء صداقات قوية مع الدول والشعوب، والتي تعود بالفائدة والخير على الجميع، من خلال تعزيز العلاقات وتحقيق التقارب والتبادل الثقافي في كافة المشاريع والبرامج المشتركة.

بعدها اطلع الوفد المغربي على شرح عن أعمال المجلس الاستشاري واختصاصاته ولجانه وعلاقته بالدوائر والجهات الحكومية، بجانب تقديم شرح عن العملية الانتخابية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي شهدت مشاركة شعبية كبيرة.