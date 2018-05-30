"خيرية الشارقة" تكرم هيئة الكهرباء لدورها في الحملة الرمضانية

الشارقة 24:

كرمت جمعية الشارقة الخيرية، برعاية وحضور الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، هيئة كهرباء ومياه الشارقة لدعمها ودورها البارز، كراعي رئيسي في الحملة الرمضانية التي أطلقتها جمعية الشارقة الخيرية، حيث تم توصيل التيار الكهربائي مجاناً لجميع الخيام الرمضانية التابعة لجمعية الشارقة الخيرية، وعددها 36 خيمة رمضانية في مختلف مناطق الشارقة، ووفرت الهيئة لهذه الخيام كابلات بطول 2985 متراً من أجود أنواع الكايبلات وأكثرها أماناً، بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لعدد 7 خيام تابعة لجمعية الهلال الأحمر، وخيمة لدائرة التخطيط والمساحة، وخيمة بمستشفى القاسمي، وتم توصيل التيار الكهربائي للخيام التي أقامها الأفراد في الشارقة، وبلغ إجمالي عدد الخيام الرمضانية التي تم توصيل التيار الكهربائي لها هذا العام 74 خيمة.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن مشاركة الهيئة في الحملة الرمضانية لجمعية الشارقة الخيرية تؤكد حرصها على تقديم الدعم للمبادرات المجتمعية والإنسانية والتعاون مع مؤسسات العمل الخيرية، وترسيخ قيمة وجدوى العمل الإنساني كون تعاليم ديننا الحنيف تحثنا عليه، وهذا يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وأشاد بدور جمعية الشارقة الخيرية في تقديم المساعدات للأسر المتعففة ودورها في خدمة المجتمع والإنسانية.

وأكد أن إجراءات توصيل التيار الكهربائي للخيام الرمضانية تتم في فترة قصيرة ودون أية رسوم، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الالتزام بالمسئولية المجتمعية، وتضافر الجهود لدعم الجمعيات الخيرية وفئات المجتمع.

وأشار إلى أن الهيئة تجاوبت مع متطلبات المجتمع فيما يختص بتوصيل التيار الكهربائي للخيام الرمضانية التي أصبحت سمة بارزة من سمات المجتمع في إمارة الشارقة، والمعبرة عن روح التكاتف والتكافل الاجتماعي.

وقال طلال عبد الله مدير مكتب الصيانة الطارئة بالصناعية، إن الهيئة وفرت كايبلات للخيام الرمضانية الخاصة بالجمعيات الخيرية بأقطار مختلفة حيث تم توصيل التيار الكهربائي لعدد 74 خيمة في الشارقة، وتوفير المستلزمات لها.