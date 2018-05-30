انطلاق فعاليات سوق الجبيل الرمضانية

الشارقة 24:





انطلقت مؤخراً، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، والتي تنظمها إدارة سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، طوال شهر رمضان المبارك، حيث تعكس روحانية الشهر الكريم، وأصالة المجتمع الإماراتي، وتبرز عاداته وتقاليده.

وفي هذا السياق، قال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "نحن سعداء بالإقبال المتزايد على السوق خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة في أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، في ساعات المساء بفضل الفعاليات التي نقدمها، حيث قمنا بإعداد برنامج متكامل، يعكس ما يتميز به شهر رمضان من خير وبركة، وروحانية وطقوس خاصة، ونأمل دائماً للزوار الاستمتاع بما يتضمنه السوق من مرافق وخدمات متميزة".

وأضاف: "خلال الشهر الفضيل، عادة ترتفع نسبه الإقبال على السوق بشكل ملحوظ، حيث يسعى رواده للتزود بكافة احتياجاتهم من الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك الطازجة، ونحن على ثقة بأن هذا العام سيشهد ارتفاعاً أكبر في نسبة العائلات الزائرة للسوق، بسبب كم الفعاليات التي يقدمها السوق لهم، والتي يمكنها أن ترسم السعادة والفرح على وجوههم، إلى جانب إتاحتها الفرصة أمام الجميع للتواصل مع بعضهم البعض، والتعرف على العادات والتقاليد الخاصة بالشهر الكريم سواء في المجتمع الإماراتي أو الثقافات الأخرى".

ويستضيف السوق غداً الخميس والجمعة من كل أسبوع، بدءاً من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، مجموعة من الفعاليات العائلية، والأنشطة المسلية، إلى جانب عدد من الفنانين المحترفين في صنع البالونات، والرسم على الوجوه، والحناء، وكذلك الخط العربي.

ويتضمن برنامج سوق الجبيل الترفيهي، مجموعة متنوعة من الورش التعليمية والثقافية للأطفال، وأخرى تقدم لهم فرصة تعلم الرسم على الخزف، وكذلك التعرف على بعض الحرف اليدوية، كما يشمل أيضاً إقامة "المجلس" والذي يشهد تقديم فقرات خاصة تعرف زوار السوق على التاريخ العربي والإماراتي، من خلال سرد القصص، فضلاً عن ذلك سيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بما تقدمه لهم أكشاك الطعام الموزعة في أرجاء السوق.