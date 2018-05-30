"تنفيذي الشارقة" يبحث مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية بالإمارة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد مساء الثلاثاء بمكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس، بعد التصديق على محضر جدول أعمال الجلسة السابقة، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر المجلس عدداً من القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية إمارة الشارقة، في توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين في مدن ومناطق الإمارة.

وأصدر المجلس القرار رقم 15 لسنة 2018، بتعديل جداول التعيين على العقود الخاصة والمؤقتة، ويأتي القرار تماشياً مع التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في زيادة رواتب ومخصصات موظفي حكومة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم 16 لسنة 2018 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2017، بشأن تشكيل اللجنة العليا لتهيئة إمارة الشارقة، للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، ويقضي القرار بأن يضاف المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الإسكان، إلى عضوية اللجنة العليا لتهيئة إمارة الشارقة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

واطلع المجلس على مشروع الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الذي تقدمت به إدارة الأكاديمية، وبين سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس لجنة الهياكل التنظيمية، أن الهيكل التنظيمي للأكاديمية، تم فيه استحداث عدد من الإدارات وتغيير عدد من المسميات، بما يحقق رؤية وأهداف الأكاديمية وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في الأكاديميات الشرطية في الدولة.

وقدم السادة أعضاء المجلس، عدداً من الملاحظات بما يخدم الأهداف المرجوة من الهيكل التنظيمي، ووجه المجلس بإحالة المشروع لصاحب السمو حاكم الشارقة، توطئة لإصداره.

وناقش المجلس مشروع القانون المقدم من دائرة التسجيل العقاري، بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، واستعرض سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، مواد وبنود القانون والذي يأتي ليواكب التطور الكبير في السوق العقاري، وما يشهده من مستجدات تتطلب تشريعاً ينظم عمل الوسطاء العقارين، في عمليات بيع وشراء أو تأجير أو رهن العقارات بمختلف أنواعها، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وبما يسهم في تقليل المنازعات القضائية.

وبعد مناقشة مشروع القانون من السادة أعضاء المجلس، وجه المجلس بتضمين الملاحظات التي تقدم بها السادة أعضاء المجلس، وإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثامنة عشر لدور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الخميس 31 مايو 2018، وسيناقش فيها مشروع تنظيم معهد الشارقة للتراث.

كما تناولت الجلسة أيضاً بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة، والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.