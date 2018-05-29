"موارد الشارقة" تعزز التواصل مع جهات حكومة الإمارة

الشارقة 24:





تستكمل دائرة الموارد البشرية بالشارقة مبادرتها لتعزيز التواصل الفعال مع جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، التي تتمثل في سلسلة زيارات ميدانية تقوم بها لجنة العلاقات الإدارية بالدائرة لمقار الجهات والهيئات والدوائر في الإمارة ومدنها الوسطى والشرقية.

وقد نفذت هذه المبادرة انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للدائرة في تعزيز دور دائرة الموارد البشرية التكاملي مع دوائر وجهات الإمارة، حيث تم إعداد خطة عمل اللجنة بناءً على أهم الأبحاث، وأفضل الممارسات في مجال الإدارة والأعمال وتقديم الخدمات والمبادرات.

وتهدف اللجنة من خلال زياراتها لجهات ومؤسسات الحكومة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، والحرص على إزالة كافة الصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية، وتفعيل التواصل المباشر والمثمر بين الدائرة وكافة الجهات.

وتتكون اللجنة من فريق عمل فني متخصص وخبير في كافة الشؤون الإدارية، والإجراءات الوظيفية الذاتية، والخدمات المساندة، والمعني بتقديم الحلول والاستشارات والتوضيحات للموظفين المعنيين، والإجابة على استفساراتهم، وتوضيح كافة التفاصيل المعنية بالإجراءات الذاتية للموظفين؛ مثل الرواتب والتعيينات والترقيات والعلاوات وغيرها.

واستكملت الدائرة حتى الآن الربع الأول من الزيارات المزمع تنفيذها خلال العام 2018م الجاري، شملت كافة جهات ومؤسسات الإمارة بمناطقها الوسطى والشرقية، وتتضمن اللقاءات التوضيحية المقامة في كل زيارة: الإجراءات الإدارية، والصعوبات التي تعترض إدارات الشؤون الإدارية والخدمات المساندة في الجهات، كما يتم طرح العديد من الموضوعات الرئيسة والهامة في المناقشات التي تعقد مع الجهات، مثل الوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه فرق العمل الإدارية بالجهات في تنفيذ الإجراءات المتبعة، وتسهيل خطوات العمل عليهم، وإيضاح حيثيات وتفاصيل الإجراءات الوظيفية المتعلقة بالموظفين وتسلسلها، وأهم الملاحظات في تطبيقها، ونظم الاعتماد الإلكتروني وسجلاته، والطلبات الإدارية، والقرارات، والمستندات والمرفقات المطلوبة للإجراءات المختلفة، وغيرها.

وتقف لجنة العلاقات الإدارية على التحديات وشرح منهجية العمل المشترك بين الدائرة وجهات الإمارة لضمان تطبيق أفضل الممارسات، إضافة إلى خلق أدوات قياس تساعد على رفع مستوى كفاءة الأعمال، وتقديم خدمات قائمة على تقييم تجربة الجهات ومدى الالتزام بمواصفات الخدمة وكفاءة تقديمها، كما تحرص في ختام كل زيارة على تدوين كافة الملاحظات والمقترحات، للعمل بها وتوظيفها وفقاً لمنهجية تحسين الأداء.