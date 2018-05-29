"الشارقة للقرآن الكريم" تبدأ اختبارات مسابقتها الرمضانية

الشارقة 24:

باشرت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في اختبار المتقدمين للمسابقة الرمضانية في حفظ جزء عم، والمخصصة لموظفي حكومة الشارقة، بمقرها في مدينة الشارقة، بمشاركة 105 موظفاً وموظفة من الكوادر العاملة في حكومة الشارقة، سواءً من الجهات الحكومية أو شبه الحكومية.

ويأتي انعقاد المسابقة الرمضانية، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في دورتها الأولى من العام الماضي، والإقبال الكبير من قبل الموظفين والموظفات في حفظ وتجويد آيات الذكر الحكيم، حيث بلغ عدد المشاركين في المسابقة العام الماضي 62 مشاركاً ومشاركة، مثلوا 26 دائرة حكومية من دوائر إمارة الشارقة.

وأكد سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة على أهمية المسابقة الرمضانية للمؤسسة، والتي تأتي لتحفيز حفظ القرآن الكريم، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم، وأوضح أن المؤسسة في إطار السعي الحثيث للتواصل مع شرائح المجتمع تسعى إلى توجيه كافة أفراد المجتمع نحو الطريق السليم.