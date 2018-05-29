فريق بصمة زايد بشرطة الشارقة يعود مرضى مستشفى الجامعة

الشارقة 24:

قام فريق بصمة زايد التطوعي، من الشرطة النسائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ضمن مبادرات شرطة الشارقة المتعددة في مجالات العمل التطوعي، بإطلاق مبادرة "ألف لا بأس عليكم"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتي تنسجم مع البصمة الواضحة لفقيد الأمة العربية والإسلامية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى مفاهيم العمل التطوعي قيماً وغرساً نبيلاً في نفوس ابناءه.

قالت الملازم أول حورية الزرعوني المشرفة على عمل الفريق، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة المبادرات التطوعية التي تقوم بها شرطة الشارقة، لمستشفى الجامعة بالشارقة مشاركة منها للمرضي بمناسبة قدوم الشهر الكريم، من أجل إدخال السعادة في نفوسهم، وتأكيداً لقيم التواصل المجتمعي في مد جسور العمل التطوعي لمختلف أطياف المجتمع، وانطلاقاً من نهج ديننا الحنيف الذي حث على زيارة المريض ومعاودته، متمنية أن يصبغ الله عليهم بنعمة الصحة والعافية.