"طبية الشارقة" تثري عام زايد بالعديد من المبادرات

الشارقة 24:

انطلاقاً من القيم النبيلة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعلي المسؤولية المجتمعية وروح التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع، تواصل منطقة الشارقة الطبية تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات المجتمعية بمناسبة عام زايد الخير.

وأشار الأستاذ محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، إلى أن مبادرات عام زايد التي تنفذ في جميع وحدات منطقة الشارقة الطبية تهدف إلى إيجاد عام مليء بالإنجازات والأعمال الخيرية والإنسانية لإسعاد كافة الفئات، اتباعاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي عرف عنه سعيه لإسعاد شعبه والناس جميعاً، بما قدمه من أعمال جليلة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وجعل ثوابت وأسس دولة الإمارات العربية نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال العمل الإنساني.

مشيراً إلى أنه تم إطلاق عدة مبادرات منها معرض لصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المصاحب لفاعلية الندوة العلمية للجودة الشاملة، والاعتماد الدولي للمنشآت الصحية، وإطلاق مبادرة "عيال زايد"، والتي نفذها قسم الاستراتيجية والمستقبل، بالتعاون مع قسمي الإحصاء والتدريب والتطوير، ومبادرة زايد الخير، والتي تم فيها توزيع المصاحف المترجمة للغات الأجنبية، والهدايا على فئة الخدمات المساعدة في المرحلة الأولى، وفى المراحل الثلاث القادمة مترددي المستشفيات والمراكز الصحية وفئة العمالة المنزلية، ولموظفي إدارة منطقة الشارقة الطبية.

كما نفذ مركز إسعاد المتعاملين بمنطقة الشارقة الطبية عدة مبادرات، منها مبادرة "ذكرى زايد"، و"حياة زايد" و"فخر زايد"، والتي تهدف جميعاً إلى تعريف جمهور المترددين بمسيرة القائد المؤسس.

وأضاف إنه سيتم في الفترة القادمة تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات التي تجسد أهمية هذه الشخصية التاريخية الرائعة، وتعكس الوفاء والولاء ومدى الحب والتقدير الذي يكنه شعب الإمارات والمقيمين على أرضه للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.