بلدية الشارقة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير بيئة صحية لعرض الحيوانات

الشارقة 24:

تعقيباً على الفيديو الذي انتشر مؤخراً، والذي يظهر فيه قط مُصاب بالإعياء في أحد محلات سوق الطيور والمواشي بالشارقة، و ما تردّد بأن سبّب ذلك يعود إلى إغلاق جهاز التكييف بالمحل، أكدت الدكتورة أمل الشامسي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة، بأن البلدية ممثلة في قسم الخدمات البيطرية لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة صحية مناسبة لعرض الحيوانات في السوق، وفي حال ورود بلاغ أو شكوى رسمية يتم التعامل معها بشكل عاجل، سيما أنه يوجد مكتب للقسم في السوق مع وجود طبيب بيطري في كل مناوبة.

وأشارت الشامسي إلى وجود اشتراطات صحية مطلوب توافرها في المحلات، وتتم المحاسبة عليها من قبل أطباء القسم كوجود التهوية الكافية ونظافة المحلات، كما وتعد تلك الاشتراطات معايير يستند عليها الطبيب البيطري في تقييم المحلات خلال زيارته التفتيشية، ويتم اتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة في حال الإخلال بها.

وأوضحت الشامسي أنه تم التحرّي عن موضوع القطة من قبل المختصين في القسم والتأكد من التزام المحل المذكور بالاشتراطات، كما أشارت إلى أن أغلب المخالفات التي تم ضبطها في سوق الطيور خاصة بعرض طيور في المحل دون توفير شهاداتها الصحية.

ودعت الشامسي الجمهور إلى التعاون مع البلدية في ضبط المخالفين من خلال التواصل مع الطبيب البيطري المسؤول في السوق أو من خلال خدمة الخط الساخن 993، وأكّدت أن أي مقترحات أو ملاحظات من قبل الجمهور مُرحّب بها من قبل البلدية التي تسعى دائماً إلى الارتقاء بالخدمات، هذا ويتم التنسيق حالياً مع وزارة التغير المناخي والبيئة لوضع ما يلزم من إجراءات في سبيل إحكام الرقابة على المنشآت البيطرية بشكل عام، ومحلات سوق الطيور والمواشي بشكل خاص.