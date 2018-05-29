المجلس الرمضاني المشترك يناقش المنافسة العالمية للسينما العربية

الشارقة 24:

أكد المشاركون في جلسة "الأوسكار ومستقبل السينما العربية"، ضرورة العمل المشترك والترابط وتعزيز التواصل لتحقيق الإبداع والفكر السينمائي المطلوب للتمكن من التواجد والمنافسة على الساحة السينمائية العالمية، مشيرين إلى أن السينما العربية غنية بالمحتوى السينمائي الذي يؤهله لأن يكون ضمن الأفلام المرشحة للجوائز السينمائية العالمية.

وجاء ذلك خلال جلسة "الأوسكار ومستقبل السينما العربية"، التي نظمها نادي الشارقة للصحافة، الإثنين، بالشراكة مع مؤسسة الشارقة للإعلام، في مسرح المجاز بالشارقة.

وحضر الجلسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة حسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين والفنانين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

واستضافت جلسة "الأوسكار ومستقبل السينما العربية"، التي أدارتها الإعلامية ريم سيف، الممثل والمخرج الإماراتي عبد الله الجنيبي، والممثل المصري ماجد المصري، والممثل الأردني حسن مطلق.

وبحثت الجلسة التي جاءت تحت عنوان "الأوسكار ومستقبل السينما العربية" أسباب تغيب السينما العربية من الحضور السينمائي العالمي، وأهمية التواجد العربي في الجوائز العالمية، وضرورة رفع مستوى المشاركة إلى التأهل والفوز الحقيقي بجوائز الأوسكار.

المحتوى وجودة العمل.. عوامل نجاح الأعمال السينمائية

قال الممثل والمخرج عبد الله الجنيبي: "إنه لمن الضروري التركيز على الجوانب الثقافية وتعزيز القيم وإيصال الرسائل الهادفة من خلال العمل السينمائي، وعدم الوقوف فقط على البُعد التجاري، أو جعله الأولوية في إنتاج أي عمل سينمائي، حيث أن العمل الفني السينمائي والدرامي وسيلة من وسائل التثقيف والتوعية بالدرجة الأولى، وعليه يجب على المخرج التركيز على إنتاج عمل سينمائي هادف يستقطب فئات المجتمع المختلفة، وينشر رسالة هادفة من خلال أحداثه وشخوصه وفكرته التي يطرحها".

هذا وأكد الجنيبي على أن السينما صناعة لها مفاهيمها ورؤاها الخاصة، وأن الفكرة وجودة العمل والتسويق الصحيح له أسباب وعوامل من شأنها أن تضمن المنافسة، وتحقق النجاح والتواجد بقوة على الساحة السينمائية العالمية، لافتاً إلى أن الأعمال السينمائية العربية يجب أن تبتعد عن التركيز على مطالب السوق، وتبدأ بالتركيز على القضايا المجتمعية التي بحاجة إلى تسليط الضوء عليها بهدف نشر التوعية والثقيف.

العمل الناجح يترك بصمة خلفه

من جانبه، أوضح الممثل ماجد المصري أن الإنتاج لا يعد وحده مقياساً لنجاح وتفوق العمل السينمائي، مشيراً إلى أن عوامل مثل الإبداع والفكرة المميزة والشخصيات الفريدة من نوعها تعد من أحد العناصر المهمة لنجاح أي فلم، حيث أن العمل السينمائي الناجح هو ذلك العمل المتكامل الذي يترك بصمة خلفه، وينافس الأعمال السينمائية الأخرى للفوز بالجوائز السينمائية العالمية.

وأكد المصري أن السينما العربية تمتلك المقومات، والعوامل الأساسية التي تمكنها من المنافسة والتواجد في مصاف الأعمال السينمائية المتقدمة عالمياً، معبراً عن تفاؤله بالطاقات الكبيرة والفكر الشبابي المتواجد للصعود بمستقبل السينما العربية بمراحل أكثر تطوراً خلال الفترة المقبلة.

الأفلام العربية والمنافسة السينمائية العالمية

كما استعرض الممثل الأردني حسن مطلق تجربته في فيلم "ذيب" الذي ترشح للأوسكار، وحصد 21 جائزة عالمية، معبراً عن سعادته بالتجربة التي تعد أولى تجاربه التي منحته دافعاً كبيراً للمواصلة والاستمرار، مؤكداً أن الأعمال الفنية العربية قادرة على المنافسة عالمياً، وبإمكانها استيفاء الشروط العالمية للجوائز السينمائية الكبيرة مثل الأوسكار.

ولفت مطلق إلى أن فكرة الفيلم جذبته للمشاركة فيه، وأن ميزانية الفيلم لم تكن كبيرة مقارنة بما حققه من نجاحات عالمية، مؤكداً على أن هناك أعمال كثيرة كانت تكلفتها قليلة، ولكنها نافست بالفكرة والمحتوى القوي والهادف، وهو ما يعتبر أساس العمل الناجح.

ويعد المجلس الرمضاني من الفعاليات المهمة لنادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والتي تعقد سنوياً لمناقشة أبرز الموضوعات والقضايا على الساحة المحلية والإقليمية في العديد من الجوانب، من خلال استضافة نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمساهمة في تحقيق الأهداف التثقيفية، وتعزيز قيم الحوار، وتوطيد أواصر التقارب.