"كهرباء" و"جامعة" الشارقة تنفذان مشروع لإعادة تقييم نظام المياه الرمادية

الشارقة 24:

بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع جامعة الشارقة تنفيذ مشروع بحثي متكامل لإعادة تقييم نظام معالجة المياه الرمادية، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ المشروع ووضع اقتراحات بالتشريعات والقوانين والإجراءات المنظمة لمجالات استخدام المياه المعالجة وآليات التطبيق، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك التي وقعها سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، مع مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، لتعزيز العمل المشترك والمساهمة في تنمية المجتمع وتأسيس شراكة استراتيجية تساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أن التنسيق مستمر بين الهيئة والجامعة في إعداد البحوث والدراسات العلمية في مجالات: كفاءة الطاقة، البيئة، مصادر المياه والتحلية، تطوير شبكات توزيع الكهرباء والماء والغاز، التطوير الإداري والمالي، ترشيد استهلاك الطاقة، الطاقة المتجددة والبديلة تنظيم البرامج وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتقدمة في المجالات المختلفة، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية التي تناقش وتستعرض أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وأية مجالات أخرى ذات علاقة بنشاط الهيئة التي عليها أن تتيح فرص التدريب لطلبة الجامعة في التخصصات ذات العلاقة .

وأكد الليم أن الهيئة تسعى لتحقيق السبق والريادة في تطبيق أحدث الدراسات والبحوث العلمية، وتبنت الهيئة فكرة تقييم وتطوير نظام معالجة المياه الرمادية خاصةً في المشاريع الكبيرة، وهي المياه الناتجة من المغاسل والاستحمام والوضوء لإعادة استخدامها في الأغراض التي لا يكون هناك اتصال مباشر بينها وبين الإنسان لما تمثله من ثروة مهدرة، مثل أبراج التبريد وخزانات الطرد، حيث تصل كمية المياه المستخدمة في خزانات الطرد إلى 39% من إجمالي المياه المستخدمة في دورات المياه والتي تعد نسبة عالية، ولا يلزم أن تكون مواصفاتها كمياه الشرب العذبة ولكن يشترط فيها مطابقتها للنسب والتحاليل المعتمدة وعدم انبعاث روائح منها وخلوها من مواد ضارة بالبيئة، وطبقاً للإحصائيات وصل عدد وحدات المعالجة المنفذة في الشارقة 201 مشروع في المباني التجارية والفنادق وسكن العمال والمدارس والمساجد.

وأشار الليم إلى أن العائد الاقتصادي كبير من إعادة استخدام المياه المعالجة، علماً بأن هذه المشاريع مطبقة في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا منذ أكثر من 25 عاماً، وقد تم تطبيقها في العديد من المشاريع بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن تطبيق نظام المياه المعالجة في المشروعات يساهم في ترشيد استهلاك المياه لتلك المشاريع بنسبة 25% -40% من الاستخدام الفعلي، كما أنه يعمل على تخفيف الضغط على شبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي بالمدينة وعلى مستوى الأفراد فيتمثل في تخفيض قيمة فاتورة المياه بشكل ملحوظ كما يقلل النفقات لصهاريج نقل مياه الصرف الصحي في حال عدم توفر شبكة الصرف الصحي.

وأشاد بالتعاون مع جامعة الشارقة في المشروع البحثي المتكامل لإعادة تقييم مشروعات معالجة المياه وتطويرها باعتبار الجامعة مؤسسة تعليمية ومنظومة رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة وفي منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دور رئيس في تطوير المجتمع المحلي وتوفير مختلف الخدمات التأهيلية وتساهم في تدريب وتطوير الأفراد في شتى المجالات:

ضم فريق العمل المشترك من الهيئة المهندسة ميادة سالم البردان مدير إدارة البحوث والدراسات، والمهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد ومن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة.

وقد بدأ الفريقين أولى الاجتماعات الدورية بمبنى إدارة المياه بحلوان، ويهدف البحث إلى المراجعة الشاملة لممارسات إعادة التدوير الحالية مع تحديد العوامل المؤثرة على إعادة التدوير وتحديد البدائل والارتقاء بها واتباع التقنيات المناسبة وتحديد الحلول التكنولوجية المتاحة لمعالجة المياه الرمادية والتي تتوافق مع النظم العالمية، كذلك وضع المواصفات والتشريعات اللازمة وتحديد آليات التطبيق والتنفيذ طبقاً لأنواع المشاريع المختلفة مع ضمان السلامة البيئية وتم البدء في تنفيذ الدراسة بعد القيام بالعديد من الزيارات الميدانية المشتركة بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة والباحثين من جامعة الشارقة لعدد من وحدات المعالجة القائمة بإمارة الشارقة.