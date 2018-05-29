"الشارقة لإدارة الأصول" توزع مكافآت مالية للصيادين الإماراتيين في الإمارة

الشارقة 24:

قررت إدارة سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، توزيع مكافآت مالية خلال شهر رمضان المبارك على الصيادين الإماراتيين المرخصين في إمارة الشارقة، نظراً لجهودهم المضنية، وتقديراً لدورهم في تلبية احتياجات المستهلكين.

وتعقيباً على هذا القرار، قال وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول: "تأتي هذه المكافأة استكمالاً للنهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقديم يد العون والمساعدة لصيادي الإمارة، وتسخير كل الإمكانيات لتسهيل أمورهم، والمساهمة في المحافظة على هذه المهنة كإرث تاريخي".

وأكد الصايغ على أن هذه المكافآت تشمل صيادي الإمارة المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد، سواء من أعضاء جمعية الصيادين أو غيرهم من الصيادين في إمارة الشارقة، ممن تنطبق عليهم المعايير التي وضعتها إدارة سوق الجبيل، وقد تم تحديد قيمة المكافآت وفق معيارين اثنين، أولهما بحسب مبيعات الأسماك التي يتم شرائها من قبل إدارة السوق من أصحاب القوارب الصغيرة، أو من خلال المزادات التي تقام بالسوق، أما المعيار الثاني يعتمد على الكميات التي يوردها الصيادون ويتم تداولها في مزاد السوق.

وتابع الصايغ: "تأتي هذه المكافأة للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على التزام شركة الشارقة لإدارة الأصول على دعم الصيادين، ووضع الحلول الكفيلة لمعالجة أية مشكلات قد تواجههم بالتعاون مع جمعية صيادي الشارقة".