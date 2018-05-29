برامج ومسلسلات الأطفال تلوّن شاشات "الشارقة للإعلام" في شهر رمضان

الشارقة 24:

قصص بطولية، وحكايات تاريخية، تجذب المشاهدين الصغار ليعيشوا أجمل المغامرات، عبر باقة منوعة من البرامج والمسابقات والمسلسلات الكرتونية، التي تقدمها مؤسسة الشارقة للإعلام، عبر قنواتها وإذاعاتها خلال شهر رمضان المبارك، لتغرس فيهم القيم الأخلاقية والدينية بما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع، وتحاكي متطلبات الأطفال واليافعين من مختلف النواحي الترفيهية والتثقيفية.

الشرقية من كلباء

ويسافر الأطفال مع المسلسل الكرتوني "ابن بطوطة"، الذي يبث على قناة الشرقية من كلباء، في بحر البطولات وأبرز الأحداث التي عاشها الرحالة الشهير، وهو ما جعل جامعة كامبريدج البريطانية تطلق عليه لقب "أمير الرحالة"، لكونه أول من ارتحل متنقلاً بين دول العالم القديم ليقطع مسافات تعادل 120 ألف كيلومتر على مدى أكثر من ربع قرن.

ويروي المسلسل القصص التي رواها ابن بطوطة وتفاعله مع الناس والسلاطين والأخطار التي واجهته ضمن رحلاته التي انطلقت من مكة وحتى عودته إلى بلده الأصلي المغرب، حيث تم تعيينه قاضياً حتى وفاته، وهو من تأليف منى مرعي وإخراج إيناس يعقوب.

ويصحب المسلسل الكرتوني "رجال حول الرسول" في جزئه الثاني الأطفال ليتعرّفوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال استعراض حياتهم منذ اعتناقهم الإسلام وما قدموه في سبيل خدمة الدين الحنيف حتى وفاتهم.

إذاعة الشارقة

ويطل الطفلان حمد وحمدة على المتابعين الصغار من خلال المسلسل الدرامي "حمد وحمدة"، المخصص للأطفال وأولياء الأمور، ليخوضوا معهم سلسلة من المواقف اليومية المتنوعة، التي تتفاوت بين مواقف إيجابية يتم التأكيد على أهميتها ومواقف سلبية يتم التحذير منها بشكل درامي بسيط يصل إلى الأطفال بسلاسة ويسر، مع التأكيد على الدور التربوي للوالدين والمدرسين، من تأليف هاني الطمباري، المنتج المنفذ سيف عدران، وإخراج هيمن زكريا، وبطولة محمد الكشف، وبدرية العلي، وعبد الله حسن، وطيف حسن.

قناة الشارقة

وتخصص قناة الشارقة مجموعة من المسلسلات الكرتونية تستهدف الأطفال طوال شهر رمضان، تتضمن المسلسل الكرتوني "حبيب الله" في جزئه الثالث الذي تدور أحداثه عن قصة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وتبدأ حلقات هذا الجزء بصلح الحديبية مروراً بفتح مكة وغزوة مؤتة حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقدم من بطولة هاني شاكر ومحمد الشقنقيري، وأشرف عبد الغفور، ومن تأليف محمد هلال، وإخراج أحمد حسن.

وتدور أحداث المسلسل الكرتوني "نور وبوابة التاريخ"، حول الطفل الذكي نور المحب للعلم والمعرفة وأخته الصغيرة زهرة وعمهما العالم عبقري الذي يصحبهما في رحلات عبر الزمن، من خلال اختراعه بوابة التاريخ ليتعرفا على أجدادهما من العلماء العظام في كل الأزمنة والأماكن المختلفة، لتسليط الضوء على اكتشافات واختراعات عظيمة أفادت الإنسانية، ويقام العمل من بطولة سامح حسين وحنان سليمان ومروة عبد المنعم، وتأليف الدكتورة نهى عباس، وإخراج نهضة مصر.

ويقدم المسلسل الكرتوني "مدينة السيارات" مدينة صغيرة تعتبر السيارات هي وسيلة المواصلات الوحيدة فيها، وتحدث مغامرات عدة بين جميع أنواع السيارات داخل المدينة، كما يقدم رسوم أطفال "فيكسيس" قصة طفل صغير، يحاول اكتشاف كل شيء حوله، مثل آلية عمل الهاتف، والسيارة، والإنترنت، ليكتشف ذلك من خلال مساعدة أصدقائه في البحث عن كيفية عملها وأهميتها وطرق استخدامها.