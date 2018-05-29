"طرق الشارقة" تنجز أعمال صيانة سلالم جسر الخالدية

الشارقة 24:

استمراراً لأعمال الصيانة الدورية لكافة الجسور والأنفاق التي تقوم بها هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وسعياً منها لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وحرصاً على توفير تجربة تنقل أكثر أماناً للمشاة، أنجزت الهيئة أعمال صيانة لسلالم جسر الخالدية في الجزء المقابل لمنطقة اللية "المباني الحكومية"، بتكلفة إجمالية بلغت 167 ألف درهم، حسبما صرحت المهندسة شيخة الزوين مدير إدارة عقود الطرق والمناقصات بالهيئة.

وأوضحت الزوين، أن أعمال الصيانة للسلالم جاءت التزاماً من الهيئة بخطتها السنوية المتعلقة بالتطوير والصيانة الدورية، وسعياً منها إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من الأصول الحالية عبر زيادة كفاءتها، وتوفير شبكة طرق حديثة متطورة تلبي احتياجات مستخدمي الطريق والمشاة واحتياجات المناطق السكنية، بما يتواكب مع النهضة العمرانية الكبيرة في إمارة الشارقة، لا سيما في هذه المنطقة الحيوية، حيث تخدم السلالم مرتادي كورنيش البحيرة وسكان منطقة اللية وعملاء المباني الحكومية وتوفر لهم تنقلاً سهلاً، مؤكدةً أن الهيئة تولي المشروعات الخدمية لعبور المشاة أهمية كبرى، حفاظاً على الأرواح والممتلكات ولتوفير عبور آمن لمستخدمي الطريق وضماناً لسلامة مرتاديه، كما تحرص الهيئة من خلال كافة مشروعاتها وأعمال الصيانة التي تقوم بها على مدار العام إلى الحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للإمارة.

وأضافت أن أعمال الصيانة وإعادة البناء تمت لسلمين الأول موجود في جهة المباني الحكومية، بحيث يربط منطقة اللية بالكورنيش ويبلغ عرضه 6 أمتار ونصف وطوله 12 متراً، في حين يبلغ عرض السلم المقابل له في الاتجاه المعاكس 4 أمتار وطوله 17 متراً، وقد تمت أعمال الصيانة باستخدام مواد ذات مواصفات عالمية، حيث تم اختيار مواد أكثر جودة وقدرة على تحمل أحوال الجو المتغيرة، فضلاً عن وضع حواجز معدنية على جانبي السلالم لحماية مستخدميها، كما جاءت السلالم بتصاميم عصرية تتناسب مع الطبيعة المعمارية المميزة للشارقة وكافة المباني الحكومية القريبة من الجسر، مشيرة إلى أنه يوجد 4 سلالم للصعود والنزول ممتدة على طول جسر الخالدية بواقع سلمين لكل اتجاه، تحقيقاً للسلامة المرورية للمشاة وتوفير تنقل آمن لهم.