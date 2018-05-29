برئاسة خولة الملا

"الاستشاري" يناقش مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث

  • الثلاثاء 29, مايو 2018 في 12:42 م
  • مبنى المجلس الاستشاري
    مبنى المجلس الاستشاري
يستعد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، جلسته الـ 18، لمناقشة قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث.
الشارقة 24:
 
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، جلسته الـ 18، الخميس، وذلك بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.
 
يناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018 في شأن تنظيم معهد الشارقة للتراث، والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس.
 
وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وصقر محمد مدير إدارة الاتصال، وسيف الهاجري مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وذكريات معتوق مدير إدارة المعارض والمقتنيات، وعائشة غابش مدير إدارة العلاقات العامة والتشريفات من معهد الشارقة للتراث، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة ومعاونيهما.