ريم سيف: الجلسة الرمضانية بحثت سبل تطوير السينما العربية للوصول للعالمية

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قالت الإعلامية ريم سيف لـ "الشارقة 24" شاركنا اليوم في الجلسة الرمضانية التي تحمل عنوان "الأوسكار ومستقبل السينما العربية" ضمن فعاليات المجلس الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وناقشنا موقع السينما العربية من السينما العالمية، وأبرز المشكلات والعوائق التي تعاني منها السينما العربية.

وأضافت حاولنا أن نطرح أسئلة هامة خلال الجلسة الرمضانية منها، لماذا لم نصل حتى الآن إلى منصة التتويج في جوائز الأوسكار، وخلال الجلسة تناولنا مع المتحدثين والضيوف وضع السينما العربية، وسبل تطويره للوصول للعالمية وتتويجه في الجوائز العالمية، وأهمية وجود إنتاج عربي مشترك.