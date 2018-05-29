عبد الله الجنيبي: المجلس الرمضاني يقدم الأجواء الحقيقية للشهر الفضيل

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال الفنان عبد الله الجنيبي لـ "الشارقة 24" أن الجلسات الرمضانية التي ينظمها نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، هي من الأماكن التي تكون نسبة الثقافة فيها عالية جداً، ونسبة الوعي كبيرة جداً، وتتميز بحضور هام، والمواضيع التي طرحت هامة.

وأضاف الجنيبي إن هذا المجلس الرمضاني يعبر عن أهمية الفعاليات الرمضانية، وتعبر عن الأجواء الرمضانية، وذلك لأن شهر رمضان فكر وإبداع وثقافة وأخلاق، وهذا المجلس يعطيك الشعور بكل ذلك، واليوم شاركنا في جلسة "الأوسكار ومستقبل السينما العربية" ضمن فعاليات المجلس الرمضاني.