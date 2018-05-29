صلاة التراويح تجمع أهالي اللؤلؤية بخورفكان في رحاب الشهر الفضيل

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

يواصل "الشارقة 24" جولاته الميدانية، لرصد مظاهر شهر رمضان المبارك، ضمن سلسلة تحقيقات "رمضان الشارقة من المنطقة الشرقية"، وفي حلقتنا هذه، نتناول صلاة التراويح من مسجد اللؤلؤية بمدينة خورفكان.

في مشهد يألفه الأهالي سنوياً، تجتمع شرائح المجتمع في مسجد المنطقة، لأداء صلوات التراويح، تقرباً من الله عز وجل، وطمعاً في بركات الشهر الفضيل.

ويقول فضيلة الشيخ زين العابدين المراكبي إمام المسجد، إن الأهالي اعتادوا على التجمع لأداء الصلاة في مشهد يسر الناظرين، لافتاً إلى أن رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

ويضيف المراكبي أن الناس في دولة الإمارات عامة، يقبلون على المساجد في مواسم الخير، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، فرحين ببهجة الشهر الكريم، وما به من خيرات خصها الله عز وجل بها هذا الشهر المبارك.

ولفت إلى تزايد الإقبال على المساجد في العشر الأواخر، والتي تضم ليلة القدر، ليلة الفوز الأكبر، حيث تفيض بالمصلين في الفروض وصلاتي القيام والتهجد.