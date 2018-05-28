سلطان القاسمي يتقبل تهاني ولي عهد رأس الخيمة بالشهر الفضيل

الشارقة 24 - راشد حمدان:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء الإثنين، بقصر البديع العامر، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع سمو ولي عهد رأس الخيمة بشهر رمضان الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركات على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها باليمن والخير والبركات.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، من المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومن أعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، راجين المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ على دولة الإمارات الأمن والأمان.

واستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، أصحاب الإنجازات والبطولات في الألعاب الفردية والجماعية من فرق أندية إمارة الشارقة خلال الموسم الرياضي 2017/2018، وتبادل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، مع اللاعبين أصحاب الإنجازات ومجالس إدارات الأندية، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها، على سموه بموفور الصحة ودوام العافية.

وهنأ سموه اللاعبين ومجالس إدارة الأندية، على ما حققوه من إنجازات رياضية تضاف إلى رصيد الإمارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والمزيد من الإنجازات.

وقدم اللاعبون ومجالس الأندية شكرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه الدائم للأنشطة الرياضية واللاعبين في الإمارة.

حضر الاستقبالات، الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وسعادة اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ورؤساء الدوائر المحلية بإمارة الشارقة.