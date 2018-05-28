شرطة الشارقة تنظم محاضرة حول جائزة العمل التطوعي

الشارقة 24:

في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على نشر مفهوم وثقافة العمل التطوعي، نظمت إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة، الإثنين، على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية محاضرة حول جائزة الشارقة للعمل التطوعي، قدمتها الأستاذة فاطمة البلوشي المدير التنفيذي للجائزة وعضو مجلس الأمناء.

شهد المحاضرة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ومديري الإدارات، والضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف إدارات الشرطة، حيث تناولت المحاضرة عرضاً تعريفياً عن الجائزة وشرحاً لدليل المشاركة في الدورة الـ 16 لعام 2018م.

وقالت البلوشي إن الجائزة التي أنشأها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2001م، تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والعالم العربي، التي تدعم وتشجع الجهود التطوعية من كافة جوانبها دون تخصيص.

كما تناولت المحاضرة مجالات المشاركة في الجائزة وفئاتها وشروطها وآليات التسجيل والمشاركة، وحفل تكريم الفائزين فيها.

وأشاد اللواء الشامسي في مداخلة له عقب انتهاء المحاضرة بهذه الجائزة، لافتاً أن شرطة الشارقة لديها العديد من الممارسات والأعمال التطوعية في شتى المجالات، حيث جاءت هذه المحاضرة للتعريف بالجائزة، وحثّ منتسبي الشرطة للمشاركة فيها على المستوى المؤسسي والفردي.

وفي ختام المحاضرة كرّم اللواء الشامسي فاطمة البلوشي، متمنياً لها ولمجلس أمناء الجائزة المزيد من النجاح في تحقيق رؤية وأهداف ورسالة الجائزة.