شرطة الشارقة تواصل حملتها التوعوية المرورية "رمضان أمان"

الشارقة 24:

واصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات فرع التوعية والإعلام المروري، حملتها المرورية التوعوية التي أطلقتها مع بداية شهر رمضان المبارك بعنوان "رمضان أمان"، بهدف تعزيز السلامة المرورية، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أماناً، خاصة خلال الساعات التي تشهد ازدحاماً مرورياً عند المساجد والميادين العامة، ووقت صلاة التراويح، لضمان انسيابية الحركة على الطرقات، وإفساح المجال لسيارات الشرطة والإسعاف للوصول إلى موقع الحادث بالسرعة المطلوبة، والعمل علي تأمين سلامة المصليين حتى يتمكنوا من أداء شعائرهم الدينية في راحة ويسر، بإشراف الرائد عبد الرحمن محمد خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري، والملازم أول سعود الشيبه الضابط الإداري بالفرع.

تحدث الرائد خاطر من أمام مسجد أحمد بن حنبل بميدان الثقافة بالشارقة نقطة تنظيم الحملة، عن أهمية مثل هذه الحملات التي ظلت تقوم بها شرطة الشارقة على مدار العام، وتكثيفها خلال أيام الشهر الفضيل، حرصاً منها على نشر الوعى المروري بين السائقين ومستخدمي الطريق، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، حيث قام أفراد الدوريات بتوزيع نشرات توعوية على السائقين بعدة لغات "اللغة العربية، الإنجليزية، والأوردو".

في ختام عمل الحملة أكد الرائد خاطر على ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وذلك للحد من حوادث الدهس والحوادث الخشنة بين المركبات التي تتسبب في الإصابات البليغة أو الوفاة، متمنياً السلامة للجميع.