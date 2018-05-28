"قانونية استشاري الشارقة" تبحث مشروع تنظيم معهد الشارقة للتراث

الشارقة 24:





بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رؤاها حول مشروع بشأن تنظيم معهد الشارقة للتراث.

يأتي ذلك في إطار الاجتماع الذي عقدته اللجنة، الإثنين، بمقر المجلس لدراسة مشروع القانون والمحال من لجنة شؤون التربية والتعليم في المجلس، بصفتها اللجنة المختصة لإبداء رأيها حول مواد المشروع.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة، وخليفة شامس الكعبي، والدكتور شاهين إسحاق المازمي، وخليفة محمد بوغانم، وعبد الله صالح النقبي، وعبد الله مراد ميرزا، ويوسف أل علي المستشار القانوني للمجلس، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان.

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون، وفي نهاية الاجتماع أقرت اللجنة التشريعية رفع تقريرها إلى لجنة شؤون التربية والتعليم بالمجلس.