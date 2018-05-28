مجلس الحمرية الرمضاني ينظم ورشة بعنوان "التوازن الصحي"

الشارقة 24:





نظم المجلس الرمضاني لمنطقة الحمرية والمقام على ضفاف خور الحمرية ورشة توعوية عن العادات الغذائية في رمضان، بعنوان "التوازن الصحي" قدمتها دائرة الخدمات الاجتماعية في إطار تعاونها مع المجلس.

حضر الورشة حميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلي الدوائر الحكومية في الحمرية وأهالي الحمرية ولفيف من المدعوين.

ودعت ورشة العمل إلى أهمية الالتزام بسلوكيات صحية سليمة للاستمتاع بفضائل الصوم، والاحتفاظ بلياقة بدنية وذهنية عالية طوال أيام شهر رمضان.

كما وتطرق إلى أهمية الحفاظ على اللياقة الصحية من خلال مواصلة الرياضة، وعدم الإكثار من تناول الطعام عند الإفطار أو السحور ومراعاة تناول الأكلات التي تحقق عوائد صحية عالية للصائم.

وفي نهاية الورشة أشاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية بتعاون دائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة مع مجلس الحمرية الرمضاني، مشيراُ إلى أن الأهالي عبروا عن سعادتهم واستفادتهم من الورشة، بجانب حرصهم اليومي على الحضور للمجلس الرمضاني، والذي بات يشكل ملتقى للأهالي عقب صلاة التراويح بشكل يومي.