خولة الملا تشيد بتوجيهات حاكم الشارقة بإنشاء مركز علاجي للمتعاطين

الشارقة 24:





أعربت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن تقديرها لجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في حرصه على الحفظ على أمن المجتمع وصحة أفراده، وأشادت بتوجيهات سموه بإنشاء مركز علاجي للمتعاطين.

وأكدت أن المركز سيمثل إضافة هامة ونوعية لكافة الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة والإمارة، خاصة القيادة العامة لشرطة الشارقة، فضلاً عن تقديم منظومة من الرعاية الصحية للمتعاطين وإعادتهم إلى الحياة بصورة طبيعية.

وأوضحت الملا أهمية المركز، والذي سيدعم التوجهات والسياسات العامة للدولة والإمارة في مجال مكافحة التعاطي والإدمان وزيادة الوعي المجتمعي بآثارهما السلبية، وكيفية مواجهتهما وأهمية محاربتهما بكافة الوسائل الممكنة، وكذلك الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتحصينه وحمايته من السلوكيات الضارة.