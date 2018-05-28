14 مليون راكب استخدموا مواصلات الشارقة في الربع الأول

الشارقة 24:





قالت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إن 14 مليوناً و200 ألف راكب استخدموا أسطول النقل الجماعي للهيئة في الربع الأول للعام الجاري، منهم 10 ملايين و500 ألف راكب استخدموا مركبات الأجرة ضمن 7 ملايين رحلة، وتشمل المركبات العادية والعائلية والنسائية والمخصصة لذوي الإعاقة.

فيما بلغ إجمالي عدد المستخدمين لرحلات المواصلات العامة مليوناً و615 ألف راكب بأجمالي رحلات 94 ألفاً و149 رحلة، بزيادة قدرها 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجوب رحلات المواصلات مدينة الشارقة عبر شبكة مكونة من 9 خطوط.

وبلغ عدد الركاب المستخدمين حافلات النقل بين المدن المنطلقة من محطة الجبيل لباقي أنحاء الدولة مليوناً و867 ألف راكب بمعدل نمو قدر 13 %، فيما بلغ معدل الركاب اليومي 20 ألفاً و740 راكباً بإجمالي عدد رحلات 85 ألفاً و791 رحلة، ومتوسط يومي 954 رحلة بنمو بلغ 6 %، وسجل الخط رقم 112 الرابط ما بين الشارقة وعجمان أعلى معدل لعدد الركاب بين جميع خطوط النقل بين المدن البالغ عددها 18خطاً حيث استقبل 208 آلاف و247 راكباً بزيادة قدرها 5 %، عن الربع الأول من العام السابق والذي استقبل فيه عدد 200 ألف و234 راكباً، أما أعلى معدل نمو بين الخطوط فكان للخط 313 الواصل بين الشارقة ومطار دبي مبنى 2 حيث بلغ 26 ألفاً و395 راكباً بمعدل نمو 75 %.

وشهد مكتب خدمة رواد مطار الشارقة الدولي نشاطاً ملحوظاً طوال العام وعلى مدار الساعة، حيث تم تسيير 101 ألف 534 رحلة متنوعة ما بين مركبات عادية أو نسائية أو عائلية، بمعدل 5 رحلات يومياً لكل مركبة من 180 مركبة تعمل بالمطار.

وقال الشيخ صقر بن سلطان القاسمي مدير إدارة الامتياز وتراخيص أنشطة المواصلات بالهيئة، إن تزايد معدلات الإقبال على استخدام وسائل النقل الجماعي يأتي تحقيقاً لاستراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز وسائل النقل الجماعي لما لها من دور حيوي في تخفيف الزحام والاختناقات المرورية، وخفض نسبة التلوث البيئي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال خطط مدروسة على توفير كافة مقومات وعوامل الجذب لاستخدام وسائل النقل الجماعي وتطويرها واستحداث كل ما هو جديد في هذا الميدان بما يلبي احتياجات مستخدمي وسائل النقل الجماعي المختلفة، كما تولي الهيئة عناية كبيرة أيضاً بتطوير السائقين وتدريبهم واطلاعهم على آخر مستجدات القوانين ذات الصلة، وكيفية التعامل مع كافة شرائح المجتمع.

وأضاف إنه استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز النقل الجماعي وخدمة مستخدمي حافلات مواصلات النقل بين المدن، وتلبية احتياجاتهم عبر تقديم خدمات مريحة ومتاحة معظم الوقت في جميع مناطق ومدن الشارقة، أجرت الهيئة توسعة وتعديل جزئي على خط رقم 116 الذي يربط الشارقة مع خورفكان ليصل إلى مدينة كلباء منذ منتصف شهر مايو الجاري، وذلك حرصاً من الهيئة لتلبية احتياجات الجمهور و إجراء التوسعات والتعديلات بما يتوافق مع النمو المتزايد على استخدام مواصلات حافلات النقل بين المدن، وبما يتوافق مع خطتها الرامية إلى توفير تغطية جغرافية أكبر وأشمل.

ولفت إلى أن إدارة رقابة أنشطة المواصلات ممثلة بقسم المخالفات نظمت 3 حملات خلال شهر يناير وفبراير ومارس غطت من خلالها مختلف مناطق مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، وذلك من خلال 20 مراقباً ميدانياً تابعين للهيئة وحاصلين على صفة الضبطية القضائية، استكمالاً لدورها في القضاء على مخالفات تهريب الركاب والتشغيل غير القانوني للمركبات، والتي أسفرت 758مخالفة.

وأكد الشيخ صقر بن سلطان القاسمي أن الهيئة لا تألو جهداً للقضاء على هذه الممارسات السلبية التي تعرض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، لذلك فقد اتخذت الهيئة القوانين الرادعة تجاه كل من يقوم بهذه الممارسات، حيث تبلغ قيمة المخالفة الحضورية لأول مرة 5 آلاف درهم وفي حال التكرار تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، أما المخالفة الغيابية فتبلغ 10 آلاف درهم، ويتم التعميم عبر الأنظمة المرورية بالدولة بعد تكرار المخالفات 3 مرات.