بلدية الشارقة تنظم سحوراً رمضانياً لموظفيها

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، سحور لموظفيها في فندق ومنتجع شيراتون الشارقة، بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، في أجواء إيمانية تسودها المحبة والأخوة، كما يهدف هذا الحفل إلى تعزيز أواصر المودة والتقارب بين الموظفين، في خطوة تهدف من خلالها البلدية إلى تعزيز هذه العلاقات بعيداً عن أجواء العمل.

وألقى الطريفي كلمة في بداية الحفل أثنى خلالها على الجهود المبذولة في العمل، وتوجه بالتهاني لجميع الموظفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتوجه لهم بالشكر على تلبية هذه الدعوة.

وفي نهاية الحفل ثمن سعادة ثابت سالم الطريفي الجهود التي يبذلها جميع الموظفين من أجل خدمة الإمارة الباسمة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق أعلى نسبة من الرضا لدى المتعاملين، والعمل على إبراز صورة البلدية بالوجه الأمثل، ودفع عجلة التقدم والبناء ومسيرة التميز، كما ألقى مساعدي المدير العام كلمات عبروا خلالها عن شكرهم للحضور وتلبية الدعوة، وحثوا جميع الموظفين على الاستمرار في التميز ومواصلة العمل بجد واجتهاد، كما أعرب الموظفين جميعاً عن شكرهم وامتنانهم لسعادة المدير العام والقائمين على هذا الحفل.