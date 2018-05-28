"الطيران المدني" بالشارقة تنظّم إفطاراً جماعياً لموظّفيها

الشارقة 24:





نظّمت دائرة الطيران المدني بالشارقة حفل الإفطار الجماعي السنوي لموظّفيها، أمس الأحد، وذلك في قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، كما قامت بتكريم الموظفين المتميزين.

شارك في حفل الإفطار كل من سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وسعادة الشيخ سلطان بن عبد الله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني، إلى جانب الموظفين وعدد من المدعوين.

ويهدف هذا الحدث السنوي إلى تعزيز العلاقات ما بين الإدارة والموظفين، وتوفير الأجواء الداعمة لهم، كما شهد الحفل أيضاً تكريم المتميزين منهم، لتشجيعهم على المزيد من العطاء والإنتاجية، والإبداع والتميز.

تضمن الحفل عدة فقرات ومن بينها عرض فيلم تسجيلي عن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وكذلك فيلم آخر عن شهر رمضان المبارك، وبعدها تم توزيع جوائز على الحضور، ومن ثم تكريم الموظفين المتميزين.

وفي تصريح له، قال سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: "نبارك للجميع شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، ونسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان، والاستقرار، والرخاء، ويتقبل منا صالح الأعمال".

وأعرب سعادته عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموهما اللامحدود من أجل الارتقاء بقطاع الطيران في إمارة الشارقة، وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعزز من عمل شركات الطيران، وتمكن المسافرين من اختبار تجارب مميزة في مطار الشارقة الدولي، ولاسيما أن قطاع الطيران أصبح اليوم من القطاعات المهمة التي لها مساهمة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الشارقة.

وأوضح سعادته إلى أن قطاع الطيران في الشارقة يحقق معدّلات نمو متسارعة، نتيجة لتوسّع شركات الطيران المحلية والدولية، واستقطابها لشرائح متنوّعة من المسافرين، واتخاذها الشارقة محطّة لعملياتها، وهو ما يساهم في تحفيز وتشجيع الأعمال المحلية، والصناعات، والتجارة.

وأكد سعادته على أهمية التعاون المثمر والبناء بين الإدارة والموظفين والتي كانت لها انعكاسات إيجابية خلال السنوات الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج المميزة، لافتاً إلى أن إسهامات الموظفين مهمة لتطوير العمل في الدائرة، وأنه يتم الأخذ بآرائهم واقتراحاتهم البناءة، وفي نفس الوقت تشجيعهم على مواصلة التميز.

ومن جهته، قال سعادة الشيخ سلطان بن عبد الله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني: "إن هذا الإفطار الجماعي هو من المبادرات التي تساهم في توثيق العلاقات بين الإدارة والموظفين، والتواصل فيما بينهم من مختلف الإدارات والأقسام، ونحن نشعر بالفخر بوجود موظفين متميزين دائماً في الدائرة، يحرصون على تحقيق المزيد من الإنجازات لها".

وأضاف سعادته قائلاً: "نحن ملتزمون بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لتصبح دولة الإمارات العربية المتّحدة للتميّز في كل ما نقوم به، لنصبح مثالاً يحتذى للآخرين، الوجهة الرائدة عالمياً للأعمال والتجارة والسياحة، وذلك من خلال التحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، وسوف نواصل سعينا".

وفي نهاية الحفل قام سعادة الشيخ خالد عصام القاسمي، يرافقه سعادة الشيخ سلطان بن عبد الله آل ثاني بتكريم الموظفين المتميزين وهم: حمدة الحمادي التي فازت بجائزة أفضل موظف، وسارة صالح بوكفيل التي فازت بجائزة أفضل مدير قسم، وخالد الكيلاني الذي فاز بجائزة أفضل مدير إدارة، بينما حصل خالد الفردان على جائزة رئيس الدائرة.