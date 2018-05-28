"جولة سياحية في الشارقة" تسرد لزوارها تاريخ الإمارة وحاضرها

الشارقة 24:

تزخر إمارة الشارقة بالعديد من الأماكن السياحية، والمعالم التاريخية والأثرية، التي تروي قصصاً تملأ حقائب السياح بأسرار وثقافة تتناقلها الأجيال، يحملونها معهم في رحلة العودة إلى الديار حيث بإمكانهم تحويلها إلى حكايات يسردونها لأبنائهم وأحفادهم.

ويستطيع السائح استكشاف معالم الشارقة والتعرف إلى أسرار شوارعها وأسواقها القديمة والحديثة، من خلال "جولة سياحية في الشارقة"، الحافلات السياحية التي أطلقتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" عام 2012 بالتعاون مع شركة "سيتي سايت سيينج وورلدوايد".

وتم تزويد الحافلة بنظام صوتي يحاكي المرشد الإلكتروني، الذي يقدم معلومات مفصلة حول كافة الأماكن التي تقترب منها الحافلة بـ 7 لغات مختلفة تشمل العربية، والإنجليزية، والروسية، والإسبانية، والألمانية، والصينية، والهندية، لاختلاف جنسيات وثقافات السياح.

وتشتمل الجولة السياحية اليومية على 3 مسارات، حيث يمضي المسار الأخضر في رحلة ثقافية يستشف السائح من خلالها عبق التاريخ، وتنطلق جولة المسار الأزرق مساءً تحت عنوان الجولة الليلية، التي تسحر السياح بأضواء المدينة وانعكاساتها، فيما يشكل المسار الأحمر الجولة الترفيهية التي تبدأ منها الحكاية.

الكورنيش.. الواحة الخلابة

تنطلق الحافلة ضمن مسار الجولة الترفيهية في رحلة تمتد إلى نحو 90 دقيقة، من السوق المركزي الذي يعتبر إحدى التحف المعمارية في إمارة الشارقة، لتطلعك على أبرز الأماكن السياحية والترفيهية في الإمارة، مستهلة مسارها بشارع الكورنيش الذي يضم العديد من المرافق السياحية والحيوية، إذ يستطيع السائح استشفاف جمالية هذا الشارع من آلاف أشجار النخيل التي تزين أحد جوانبه.

ولا يلبث الناظر أن ينتهي من الاستمتاع بمشهد أشجار النخيل المترامية على أطراف الطريق، حتى يُفاجأ ببحيرة خالد وحديقة المجاز المزدانة بنافورة موسيقية، تشدو كل يوم وتقدم لزوارها أبرز السيمفونيات العالمية، إلى جانب ما تزخر به من مرافق للترفيه، وأماكن ألعاب مخصصة للأطفال، فضلاً عن المقاهي والمطاعم التي تقدم أشهى الأطباق العربية والغربية.

مسرح المجاز.. ملتقى الثقافة والفنون

وتواصل الحافلة مسارها مروراً بمسرح المجاز، التحفة المعمارية التي شيدت في جزيرة المجاز، ويتسع لنحو 4500 شخص، حيث يستقبل العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في الهواء الطلق، لا سيما تلك التي تتعلق بهوية الشارقة وإنجازاتها مثل احتفالات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية التي نظمت عام 2014.

علم يخفق وحديقة تتألق

وما أن ينتهي الزائر من مسرح المجاز، حتى يحلق به النظر إلى مسافة تصل إلى 123 متراً، لمشاهدة علم دولة الإمارات يخفق على قمة سارية، اعتبرت السابعة عالمياً من حيث الارتفاع وقت إنشاءها، وفي الجهة المقابلة لساحة العلم تقع حديقة المنتزه التي تسحر السياح بمرافقها السياحية المتنوعة، حيث تشدهم الأنظار نحو المناظر الخلابة، والألعاب المائية، التي تزخر بها الحديقة وتناسب مختلف الفئات العمرية.

وتتابع الحافلة سيرها حيث يمكن للسياح التعرف على الأنماط الهندسية للأبنية الحكومية التي تم تصميمها وفقاً للهندسة الإسلامية، والتي تقع بمحاذاة ميناء خالد التاريخي، هذا الميناء الذي اعتمد حتى أواخر القرن الـ 19 على الزوارق الصغيرة في إنزال وتحميل البضائع، التي باتت تتجاوز اليوم 400 ألف حاوية سنوياً.

شاطئ الخان.. حيث تلتقي الحداثة بالتاريخ

وتكمل الحافلة باتجاه شاطئ الخان حيث تتيح الجولة للزائر فرصة التعرف على التحديات التي واجهها الأجداد بمجرد النظر إلى المدينة الساحلية الأثرية المطلة على شاطئ الخان، وهي أبنية تذكر بتاريخ الأجداد والتحديات التي واجهوها في تشييد المنازل، مستخدمين بذلك الصخور البحرية وسعف النخيل.

وبمحاذاة هذه المدينة الساحلية الأثرية يمكن للسياح والزائرين التعرف بشكل مفصل على الأسماك المحلية، التي تزخر بها مياه الدولة من خلال مربى الأحياء المائية، كما يمكنهم رؤية تاريخ بأكمله عبر المعروضات في المتحف البحري، إلى جانب السفن القديمة التي أبدعتها أيدي السكان قديماً.

ومن التاريخ والتقاليد إلى الحداثة حيث تنقل الحافلة ركابها إلى القصباء، الوجهة الأبرز لاستمتاع السياح خصوصاً إذا ما تزامنت مع تنظيم المهرجانات ومعارض الفنون، لما تشتهر به من مرافق سياحية تناسب مختلف الأعمار، ومطاعم ومقاهي تنتشر على جنباتها، فضلاً عن القوارب الخشبية التي تأخذ زوارها في جولة بحرية في القناة المائية وبحيرة الخان.

شارع الوحدة.. نهاية المسار

وقبيل أن تصل الجولة إلى نهايتها تمر حافلة "جولة سياحية في الشارقة" بشارع الوحدة الذي يعتبر من أطول وأقدم شوارع الشارقة، وتأخذك عبره إلى سيتي سنتر الشارقة، أحد أبرز المراكز التجارية التي تستقبل آلاف المتسوقين من مواطنين، ومقيمين، وزوار، حيث تمنح الزوار فرصة للاطلاع على هذا الصرح التجاري، وزيارته في وقت لاحق للتسوق والاستمتاع.

لا تتوقف "جولة سياحية في الشارقة" عند رفد السياح بالمعلومات حول المحطات التي تتوقف عندها أو تلك التي تمر بها، بل إنها تقدم لهم مخزون وافر من المعلومات حول السياحة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وتعرفهم كذلك بأبرز الأنشطة التي يمكنهم ممارستها أو المشاركة فيها خلال مدة تواجدهم.

وتعود الحافلة بسياحها من رحلة السفر عبر الزمن إلى نقطة الانطلاق التي منها بدأت تتشكل ملامح حكاياتهم، التي سيحملونها في حقائبهم ليروها للأبناء والأحفاد، الذين ربما سيعيشون هذه التجربة بأنفسهم في المستقبل القريب.