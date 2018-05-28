"اجتماعية الشارقة" تنظم مبادرة "بركة الدار" لكبار السن

الشارقة 24:





تواصل دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، استقطاب المؤسسات الحكومية والخاصة في فرصتها التطوعية بمبادرة "بركة الدار" وهي عبارة عن إفطار جماعي مع فئة كبار السن المقيمين في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بالشارقة، ومشاركتهم الإفطار من أجل بث السرور والفرح في نفوسهم، تعزيزاً للتلاحم المجتمعي.

وكشفت فايزة خباب مدير مركز التطوع بالدائرة؛ أن مبادرة "بركة الدار" التي تنظمها الدائرة للعام الثاني على التوالي، استقطبت في أسبوعها الأول من شهر رمضان، 8 جهات حكومية وخاصة، ليصل عدد الأفراد المشاركين نحو 197 متطوعاً أنجزوا خلالها 394 ساعة تطوعية.

وأفادت فايزة خباب؛ أن استقطاب هذا العدد الكبير في هذا الوقت القياسي؛ جاء نتيجة على تجربتنا السابقة من خلال الاستفادة من التجارب والأطروحات والتوصيات والمقترحات المقدمة.

وأوضحت مدير مركز التطوع؛ أن المبادرة تهدف إلى تعميق أواصر الترابط مع كبار السن وتقديم الشكر لعطائهم النبيل ورداً لجميلهم خلال السنوات الماضية، مضيفة إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي في صميم متطلبات الشارقة مدينة مراعية للسن، حيث أن من متطلبات الخطة الاستراتيجية، تأتي ضمن المشاركة المجتمعية والدمج الاجتماعي لكبار السن.

وقد نالت الشارقة عضويتها من قبل الشبكة العالمية المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية، من خلال تطبيقها لمبادرات ومستلزمات المدن الراعية لكبار السن.

وقالت فايزة خباب؛ إن "بركة الدار" تعد ضمن المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تطلقها الدائرة هذا العام؛ تأتي مواكبة لعام زايد 2018، وتعبيراً عن الوفاء لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلاقاً من حرص الدائرة على تطبيق برامجها في مجال المسؤولية المجتمعية الموجهة للمجتمع.