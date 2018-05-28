حاكم الشارقة يوّجه بإنشاء مركز علاجي للمتعاطين

الشارقة 24:

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، يوم الأحد، بتكثيف الجهود من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة، لمحاربة آفة تعاطي المواد التي تسبب لدى تناولها فقداناً للوعي وتغييباً للعقل.

كما وجه سموه، بنشر التوعية بين فئات المجتمع المختلفة، وتكثيف الجهود لمحاربة هذه التجارة غير المشروعة، وأمر سموه بإنشاء مركز متخصص لتأهيل المتعاطين ليعودوا أفراداً صالحين للمجتمع.

من جهته، أشاد سعادة اللواء قائد شرطة الشارقة، بتوجيهات وتعليمات صاحب السمو حاكم الشارقة، للوقاية من هذه الآفة التي تهدد أفراد المجتمع قبل وقوعها، من خلال التركيز الأمني عليها، للحد من هذه الظاهرة السلبية والدخيلة على مجتمع الإمارات، مؤكداً سعي جميع منتسبي شرطة الشارقة، وبالتعاون مع أفراد المجتمع لبذل المزيد من الجهود، وتكثيفها ميدانياً لتقليل فرص ظهور هذه الآفة المؤثرة على المجتمع.

وأوضح سعادته في مداخلة على تلفزيون الشارقة، أن المركز الذي وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشائه لتأهيل المتعاطين، يعني إيجاد مبنى متكامل لتنفيذ توجيهات سموه، ويخدم هذه الفئة بأفضل الخبرات والتخصصات المختلفة والمعايير العالمية المطلوبة، مشيراً سعادته إلى أن شرطة الشارقة بدأت إجراءاتها على الفور مع الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لتنفيذ وإنجاز هذا المركز، بالاستفادة من النماذج والتصاميم المثالية في هذا المجال من داخل الدولة وخارجها، تخدم هذه الفئة بتخصصات مختلفة من الجانبين النفسي والتأهيلي.

ودعا سعادة اللواء الزري الشامسي، كافة أفراد المجتمع في الإمارات عموماً والشارقة خصوصاً، إلى التعاون مع الشرطة، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، للوقاية من هذه الآفة والحد منها، للوصول إلى مجتمع خالٍ منها.