سلطان القاسمي يستقبل المهنئين بشهر رمضان الفضيل

الشارقة 24 - راشد حمدان:

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء الأحد، بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعلي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، ورجل الأعمال الهندي يوسف علي صاحب مجموعة اللولو، ومن أعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بالمزيد من الازدهار والتقدم.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات، من وفود الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، ودائرة شؤون الضواحي والقرى ومجالس الضواحي، وأعربت الوفود عن أطيب تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، راجين المولى عز وجل أن يحفظ على دولة الإمارات الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة الإسلامية على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وسعادة اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ورؤساء الدوائر وعدد من المسؤولين في الدوائر المحلية.