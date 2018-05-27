مجلس الشارقة للشباب يُعزز ثقافة التطوع والخير

الشارقة 24:





نفذ مجلس الشارقة للشباب، مبادرة تطوعية وخيرية، بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين على الطرقات والتقاطعات، قبل موعد أذان المغرب، وذلك تجسيداً لمبدأ التكافل الاجتماعي وخاصة في الشهر الفضيل، وتعزيزاً لثقافة التطوع الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، والتي أرسى دعائمها مؤسّس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشارك أعضاء المجلس، في مبادرة "رمضان أمان" لترسيخ نهج التطوع كأسلوب اجتماعي تعاوني ناجح، وتشجيعاً لشباب الإمارة الباسمة على مساعدة الآخرين.

وقال عمار الحريمل الشامسي عضو المجلس: التطوع والخير وجهان لعملة واحدة، وندعو كل شباب الإمارات للمشاركة في عمل الخير، وخاصة في شهر رمضان المبارك، كجزء من رد الجميل للوطن والولاء له.

بدوره، أكد أحمد لوتاه عضو المجلس، أهمية العمل التطوعي في استثمار أوقات فراغ الشباب، بأعمالٍ تفيد المجتمع، وأشاد بدور المؤسسات الخيرية والاجتماعية، في توفير الفرص التطوعية التي تُسهم في زيادة أواصر المحبّة والترابط بين النّاس، وتُعزز من نمائهم الاجتماعيّ وتماسكهم، وتُعلي من قيم الولاء والانتماء للوطن.