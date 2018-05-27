مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يُعزز التكافل بين أفراد المجتمع

الشارقة 24:

نفذ مجلس ضاحية الزبارة في مدينة خورفكان، مبادرة تطوعية لتوزيع وجبات الإفطار على مرتادي الطرق والسائقين، في المدينة.

وأطلق محمد الغاوي النقبي رئيس المجلس، المبادرة التطوعية الخيرية، من خلال مشاركته مع عدد من أعضاء المجلس، في توزيع وجبات الإفطار قبل أذان المغرب، تحفيزاً لأفراد المجتمع على العمل التطوعي والإنساني وتنمية روح التطوع وعمل الخير.

وتأتي المبادرة، ضمن حرص المجلس، على تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل العمل الجماعي والتطوعي في خدمة الوطن، ومشاركة المجتمع فرحته بالشهر الفضيل، وتوعية مرتادي الطرق بعدم القيادة بسرعة للحاق بوجبة الإفطار، وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع .

وأكد النقبي، أهمية مشاركة الضاحية كجزء أصيل من المجتمع، والقيام بعدد من الفعاليات والمبادرات خلال الشهر الفضيل، لتحقيق التكامل مع المجتمع، وإبراز دور المجلس في تنمية النواحي الاجتماعية.