"أشغال الشارقة" تنجز صيانة 70 مسجداً بالإمارة

الشارقة 24:

تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة منذ مطلع العام الجاري عمليات الصيانة الشاملة لـ 70 مسجداً في الإمارة، بتكلفة 16 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بالمساجد وتلبية وتوفير احتياجاتها على أكمل وجه حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلِين.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال، أن هذه المشاريع تقع ضمن مبادرات القيادة الرشيدة الرامية إلى الحفاظ على المنظر العام للإمارة، وتوفير الأجواء الإيمانية والطمأنينة لمرتادي المساجد، وتهيئة بيوت الله بما يجسد مكانة وقدسية المساجد وأهمية الإسهام فيها، بشكل يتواكب مع تطور النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، كما أنها تقع ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة.

وذكر المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع أن الدائرة تقوم أيضاً من خلال فروعها في المنطقة الوسطى والشرقية بمشاريع إنشاء وصيانة لسلسلة من المساجد، أنجز بعضها، والآخر قيد التنفيذ، وذلك من منطلق حرص دائرة الأشغال العامة على إجراء الصيانة اللازمة لمنشآت المنطقة، التابعة للمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة ومنها المساجد.

من جهته، قال المهندس خليفة الدرمكي مدير فرع الذيد بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، إن الدائرة أنجزت صيانة 14 مسجداً في المنطقة الوسطى، مسجد الحوية، ومسجد الرفيعة 2، ومسجد البرير الشمالي، ومسجد البرير الجنوبي في البطائح، والقطامي، وسعد بن وقاص، والعسيلي، ومعضد وشاح، وأسماء بنت عميس في الذيد، و أبو عبيدة بن الجراح وحماد القديم، وعبد الله بن مظعون، ومسجد عبد الله الخاطري ومسجد حمزة بن عمرو الأسلمي، وجاري العمل حالياً على كل من مسجدي أنس بن أوس ووشاح في الذيد، وكل من مسجد شعبية بالعجيد، ومسجد مليحة الجديد، وبن سهيل في منطقة مليحة، وبلغت تكلفة صيانة المساجد حتى الآن 4.5 مليون درهم.

وأكدت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء أن الدائرة أنجزت صيانة 23 مسجداً في مدينة كلباء من بينها، مسجد الشهيد حامد محمد البلوشي، وثابت بن قيس، ورافع بن مالك، والسدرة و قطب بن عامر والإيمان وجبار السلمى، وطلحة بن عبد الله والمستشفى، ومسجد شعبية المهتدى ومسجد أبو ذر الغفاري وعبد الله بن عمر و أبو دجانة، والشهيد سيف خلف الزعابي وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن العاص، وآل ياسر وأبو موسى الأشعري، وسعيد بن عبادة، والشهيد ناصر ميرزا، والشهيد سيف المزروعي وعبد الله بن عوف و أبو رهم كلثوم، وذلك بتكلفة 4.5 مليون درهم.

من جهتها، قالت المهندسة موزة الزعابي رئيسة الشعبة الفنية في فرع خورفكان، أن الدائرة أنجزت صيانة 7 مساجد من أبرزها، ابن حجر العسقلاني، الصحابة، سراقة بن مالك، المديفي، سليمان الفارسي، الشهيد ماجد النقبى، وراشد أحمد سيف النقبي، وذلك بتكلفة 1.5 مليون درهم.

وفي مدينة دبا الحصن، ذكرت المهندسة إيمان النقبي رئيسة شعبة الفنية بفرع دبا الحصن، أن الدائرة أنجزت صيانة 8 مساجد، مسجد مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب، وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد، والعز بن عبد السلام، ونادي دبا الحصن الرياضي، وحسان بن ثابت، ومسجد سعد بن معاذ بتكلفة 1.5 مليون درهم.

وتنوعت أعمال المساجد ما بين الدهانات الخارجية والداخلية للمسجد إلى جانب عزل كامل للأسطح وصيانة دورات المياه وأماكن الوضوء حسب النموذج المعتمد من الشؤون الإسلامية، وتركيب كسوة رخام على جدران المسجد من الداخل وتغيير الباب الرئيسي للمسجد من خشب إلى ألمنيوم وزجاج على الطراز الإسلامي، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث الإسلامي وفق أرقى المعايير، بالإضافة إلى أعمال الإنترلوك للساحات الخارجية.

وفي مطلع العام الجاري، أنجزت إدارة صيانة المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال الصيانة لـ 18 مسجداً في أنحاء متفرقة من مدينة الشارقة، بتكلفة حوالي 4 ملايين درهم، وقد تنوّعت أعمال الصيانة التي قامت بها الدائرة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بناء على متطلبات كل مسجد واحتياجاته والتي وضعتها لجنة مؤلفة من عدة دوائر حكومية.

كما أنجزت 122 موقفاً للمركبات مع الطرق المؤدية إليهما بطول 250 متراً، لخدمة رواد مسجدي عتبة بن أبي سفيان في العزرة، ومسجد أسماء بنت أبي بكر في حلوان، وذلك لراحة المصلين والقاطنين وبتكلفة إجمالية 600 ألف درهم لتوفير الراحة التامة لرواد المسجدين والقاطنين بالجوار.