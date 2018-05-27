"خيرية الشارقة" تتلقى دعماً بـ 15 مليون درهم من "دبي الإسلامي"

الشارقة 24 - وام:





قدم بنك دبي الإسلامي مبلغ 15 مليون درهم من أموال الزكاة إلى جمعية الشارقة الخيرية.

وسلم سعادة عبد الرزاق العبد الله رئيس إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي شيك التبرع إلى عبد الله سيف بن هندي مدير الإدارة المالية في جمعية الشارقة الخيرية.

وأكد عبد الرزاق العبد الله حرص بنك دبي الإسلامي على توزيع زكاة البنك على معظم الهيئات والجمعيات الخيرية المرخصة بالعمل في الدولة، وذلك لتلبية الحاجات الملحة لمستحقي الزكاة لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع "عام زايد"، مشيراً إلى أن الدعم يأتي في إطار منهج دأب البنك على تنفيذه كل عام خلال الشهر الفضيل لمساعدة ودعم المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية العاملة على أرض الدولة.

من جانبه، أعرب ابن هندي عن شكره لبنك دبي الإسلامي على الدعم والعطاء المستمر للجمعية، مشيداً بدور البنك الإنساني والخيري والمجتمعي، موضحاً أن الجمعية ستوزع زكوات البنك على مستحقيها.