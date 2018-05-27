مديرية شرطة المناطق الخارجية تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي

الشارقة 24:





نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية ورشة تعريفية حول آلية تزويد وتحليل المعلومات الأمنية للقيادات العليا عن طريق الذكاء الاصطناعي باستخدام الحواسيب، قدم الورشة النقيب محمد خليفة الزعابي مدير فرع المعلومات الأمنية بمديرية شرطة المناطق الخارجية، واستهدفت الورشة موظفي المديرية من الضباط وصف الضباط والأفراد.

تهدف الورشة إلى ترسيخ مفهوم استراتيجية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن وتحليل البيانات وجمع المعلومات الأمنية التي ترتكز من خلال محاورها على الوقاية من الجرائم باستخدام ﺗﻘﻨﻴﺎت الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لدعم العمل الشرطي، وتقديم خدمات شرطية ذات جودة عالية.

كما تطرق النقيب محمد الزعابي خلال الورشة إلى التعريف بالنظم الخبيرة، وهي برامج تُحاكي أداء الخبير البشري في مجال خبرة معينة، وذلك عن طريق استخلاص خبرات الخبراء وضمها في نظام خبير يحل محل الإنسان ويساعد في نقل هذه الخبرات لأناس آخرين.