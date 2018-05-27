مركز صحارى يتيح لعملائه فرصة الفوز بسيارة "رينج روﭬر ﭬيلار"

الشارقة 24:

أعلن مركز صحارى، الوجهة التجارية والترفيهية الرائدة في مدينة الشارقة، عن إطلاق حملته الترويجية السنوية لشهر رمضان والإجازة الصيفية بعنوان "ارتقِ بأناقتك كما لم تفعل من قبل"، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لعملائه للفوز بسيارة "رينج روﭬر ﭬيلار"، أو رحلة شاملة لشخصين إلى واحدة من عواصم الموضة العالمية، وهي: ميلان وباريس ولندن ونيويورك، وستنطلق الحملة الترويجية الضخمة 17 مايو، وستتواصل حتى 15 أغسطس، مما يتيح للعملاء فرصة ذهبية للفوز بجوائز رائعة من المركز خلال الصيف المقبل.

وقال أكرم عمار، المدير الإداري لمركز صحارى: "إن حملتنا الترويجية لرمضان والصيف تعتبر فاخرة للغاية، لأنها تجسد روح السخاء في الشهر الكريم، وستتواصل طوال موسم الصيف، كما حرصنا على مكافأة عملاءنا الأوفياء، والاحتفال بهم في هذا الوقت السعيد من العام".

ويمكن لأي عميل أن ينفق 200 درهم على الأقل في مركز صحارى خلال الحملة للدخول في السحب على الجوائز، أما أولئك الذين ينفقون نفس المبلغ في "ماتلان"، فسيحصلون على 5 قسائم بدلاً من واحدة، ويمكن للمتسوقات من النساء مضاعفة فرصهن من خلال إنفاق 200 درهم بين الساعة 10 صباحاً والواحدة بعد الظهر للحصول على قسيمتين، وينطبق العرض ذاته على العملاء الذين ينفقون 200 درهم في أي مطعم في الردهة الشرقية في الطابق الثاني.

وسيجري السحب الأول الخميس 28 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث سيفوز أحد العملاء المحظوظين بأول سيارة "رينج روﭬر ﭬيلار"، وسيتم الإعلان عن الفائزين في أول رحلتين، وسيجرى السحب على السيارة الثانية، الأربعاء، الموافق 15 أغسطس في تمام الساعة 7 مساءً.