"تربية الاستشاري" تبحث مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث

الشارقة 24:

بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري بصفتها اللجنة المختصة بقطاع التراث، رؤاها بشأن مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الأحد، بمقر المجلس، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع.

ترأس الاجتماع محمد سلطان الخاصوني رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري، حيث رحب في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، وأشار إلى أهمية دور معهد الشارقة للتراث في حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي وحفظه وصونه ونقله فضلاً عن عمليات حماية التراث الحضاري والطبيعي.

وأشار الخاصوني إلى ما يقوم به المعهد من ممارسات في حفظ التراث وصونه والتوثيق والأرشفة الرقمية وغيرها من الأعمال، وتنظيمه لبرامج التعليم والتدريب وتقديم الاستشارات، فضلاً عن الدعم البشري والتقني وتعزيز سبل التعاون الدولي، من خلال الشراكة مع الأفراد والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتراث الثقافي، لافتاً إلى أهمية مشروع القانون لتمكين معهد الشارقة للتراث على مواصلة جهوده ودوره الهام في توثيق وحفظ التراث في إمارة الشارقة.

ثم ناقش الأعضاء مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي، وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته السابقة للجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بوصفها اللجنة المختصة، وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.

وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من أهداف ومهام واختصاصات، واستمعوا إلى رأي المعهد حول مواد مشروع القانون.

واقترحت لجنة التربية والتعليم إدخال عدد من التعديلات بناءً على آراء أعضائها حول مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث.

جاء الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة: وحيدة عبد العزيز، وجمعة عبيد الشامسي، وعبد الله المسافري، ومحمد سالم بن هويدن، وهيام محمد عامر الحمادي، وراشد خلفان الغول، كما حضر الاجتماع يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد بوخلف رئيسي قسم شؤون اللجان.