كورنيش خورفكان.. متنفس لممارسة الرياضة في نهار رمضان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن سلسلة تحقيقات "رمضان الشارقة 2 من الشرقية"، يواصل "الشارقة 24" جولاته الميدانية، لرصد مظاهر الشهر الفضيل في مدن المنطقة الشرقية.

يعد كورنيش خورفكان معلماً سياحياً وترفيهياً بارزاً، من معالم المدينة الساحلية، طالما اشتهرت به لطبيعته الخلابة البكر، والتي لم تعبث بها يد البشر.

وفي شهر رمضان الكريم، تزداد حركة الإقبال على الكورنيش في الفترة ما بين صلاتي العصر والمغرب، حيث ذروة الإقبال على ممارسة رياضات المشي والركض الخفيف في متنفس تكثر به ممارسة الرياضة في نهار رمضان.

على الشاطئ وفي حديقة الكورنيش، رصدت عدسة "الشارقة 24"، شرائح عمرية متنوعة تمارس رياضات عدة في الفترة السالف ذكرها، حيث التوقيت الملائم بعيداً عن درجات الحرارة المرتفعة في الفترة الصباحية أو فترة الظهيرة، ولقرب حلول أذان المغرب حيث الإفطار والارتواء من العطش.

ولموقعه الاستراتيجي القريب من أغلب التجمعات السكنية، يرى الأهالي في الكورنيش ملاذهم لقضاء الأوقات قبل الإفطار، في وقت لا يتردد فيه البعض في تناول إفطارهم في المنطقة نفسها للاستمتاع بجمالية المكان وما يتسم به من هدوء.

يتميز الكورنيش فضلاً عن طبيعته الساحرة، بالمرافق الخدمية المتطورة حيث تكثر المطاعم والكافيتريات ومرافق الشواء، كما تنتشر المساجد بحديقة الشاطئ وعلى مقربة منها، علاوة على العديد من الألعاب الترفيهية الملائمة للأطفال، وغيرها من قوارب النزهة والدراجات المائية.