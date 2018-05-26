اجتماع تنسيقي بين شرطة الشارقة و"الثريا للأقمار الصناعية"

الشارقة 24:

ترأس العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، الاجتماع التنسيقي مع شركة الثريا للأقمار الصناعية، بهدف التعاون في مجالات العمل المختلفة والاطلاع على أحدث التقنيات التي يتم تطبيقها في مجالات تطوير العمل المشترك.

حضر الاجتماع، الذي عقد بقاعة شهداء الامارات، بمبنى القيادة العامة، العميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الموارد والخدمات المسانده، والعقيد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بالإنابة، وعدد من مدراء الإدارات بشرطة الشارقة، ومحسن الكي مدير التطوير بشركة الثريا، ومحمود حمدان مدير قسم العمليات بشركة "سامتك" المتخصصة في برامج إدارة أساطيل المركبات .