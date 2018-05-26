كهرباء الشارقة تروج لساعة الترشيد بـ 10 مبادرات

الشارقة 24:

استعدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة لإطلاق 10 مبادرات لتشجيع فئات المجتمع على المشاركة في مبادرة ساعة الترشيد، التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون في الأول من يوليو من كل عام من الساعة 2:30 حتى 3:30 ظهراً، وهي الساعة التي يزداد فيها الطلب على التيار الكهربائي، وتصل الأحمال إلى الذروة، وذلك بهدف ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية وريادتها في الحفاظ على البيئة من خلال التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع فئات المجتمع على إغلاق الأجهزة الغير ضرورية والاهتمام بالصيانة الدورية.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن استراتيجية الهيئة لتنفيذ المبادرة تتضمن أسس ومعايير محددة لإحداث تغيير في المفاهيم الخاصة باستخدامات الطاقة، وتحقيق أفضل النتائج من خلال تنفيذ مبادرة ساعة الترشيد، وتستهدف استقطاب كافة فئات وشرائح المجتمع.

وأوضح أن مبادرة ساعة الترشيد حققت نتائج كبيرة خلال العامين الماضيين، من خلال استقطاب الوزراء والسفراء والشخصيات العامة المحلية والعربية للمشاركة ودعم فعاليات المبادرة، من خلال التوقيع على الوثيقة، بالإضافة إلى دعم عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة وخارجها، والتي تجاوزت 100 جهة مثل القيادة العامة لشرطة الشارقة والجامعة القاسمية، وجامعة الشارقة ودائرة الإسكان، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمجلس الاستشاري في الشارقة، ومؤسسة الشارقة للفنون، والدفاع المدني، والمنطقة الحرة، وأصباغ ناشونال.

وأشار إلى أن الهيئة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذ المبادرة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال حتى تسهم المبادرة في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة الحضارية وريادتها في الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى لتوجيه رسالة لقادة المجتمع والسياسيين ومراكز اتخاذ القرار والمدارس وربات المنازل وكافة الفئات بضرورة تضافر الجهود، وذلك انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات في إمارة الشارقة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية الوعي بقضايا المجتمع الحيوية، والتركيز على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وجعلها سلوك يومي يمارسه سكان إمارة الشارقة للحفاظ على نعمتي الماء والكهرباء.

وأوضحت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد، أن المبادرات التي ستطلقها الهيئة هذا العام تتضمن مبادرة تجوال، ومن خلالها يقوم فريق فني بتوزيع مطويات توعوية في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتقديم الإرشادات للأسر من خلال جولة ميدانية في المناطق السكنية، وتنظيم مسابقة منابر الترشيد بين المساجد بهدف رفع مستوى الوعي والالتزام بمعايير الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه وتطبيقها في المساجد وأماكن الوضوء، والمبادرة الثالثة شجرة الترشيد من خلال التشجيع على زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة وزراعة شجرة ترمز لساعة الترشيد في مبنى إدارة الترشيد، ومشاركة فئات المجتمع وتشجيعهم على الزراعة، وتحمل المبادرة الرابعة شعار "مدينة الترشيد ترحب بكم"، في المطار وتوزيع هدايا ترمز لمبادرة ساعة الترشيد، ومن المبادرات التي سيتم إطلاقها كرنفال ساعة الترشيد، والذي سيتم تنظيمه في مركز تجاري لنشر فكرة ساعة الترشيد وجذب الأفراد وتشجيعهم على المشاركة في المبادرة.

كما سيتم تفعيل مبادرة "خلك واعي"، والتي تشمل حملة على مستوى الأحياء السكنية بالشارقة، تهدف إلى تثقيف وتوعية الأفراد وتركيب القطع المرشدة مجاناً، وسيتم إرسال باقة شكر وتقدير إلى القادة وكبار الشخصيات في الدولة الذين دعموا المبادرة بتوقيع شهادة وعد والالتزام بها.

ومن المبادرات التي أطلقتها إدارة الترشيد بالتعاون مؤسسة الشارقة للإعلام مسابقات مدفع الإفطار من خلال المشاركة في فقرة مدفع الإفطار خلال شهر رمضان، بالتعاون مع تلفزيون الشارقة، لتعريف الأفراد بالمبادرة السنوية كما سيتم تنظيم مسابقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة تحت شعار "كن فائزاً معنا".

ومن خلال نجوم ساعة الترشيد سيتم استقطاب المشاهير لحث المشاهدين على المشاركة في ساعة الترشيد، وسيتم نشر بطاقات إلكترونية تتضمن نبذة عن المبادرة ومجموعة من النصائح والإرشادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مجموعة من القطاعات الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة، وكذلك مشاهد تمثيلية لتوعية الجمهور وسيتم تفعيل مبادرة "ترشيدك بإيدك" لاستقطاب موظفي ومراجعي الدوائر الحكومية.