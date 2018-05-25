مجلس الحمرية الرمضاني يُنمي ثقافة الأطفال

الشارقة 24:

خصص المجلس الرمضاني لمنطقة الحمرية، جانباً من أعماله للأطفال، بتقديم عدد من البرامج والمسابقات الثقافية حول الشهر الفضيل وتاريخ وجغرافية دولة الإمارات.

وقدمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، عدداً من البرامج الترفيهية، إلى جانب طرح أسئلة حول المعلومات العامة على الأطفال، ودعتهم إلى استغلال أوقات فراغهم في الشهر الفضيل، بقراءة مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية والمشرف على المجلس، ضرورة إتاحة جو من المنافسة لضمان استفادة الأطفال من المجلس، خلال ليالي الشهر الفضيل، وأشار إلى أن الجانب المخصص للأطفال روعي فيه توفير العديد من الخدمات التي تنمي الثقافة لدى الأطفال، بتوفير مساحة لمطالعة مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن كافة الدوائر تقدم مسابقات ثقافية وترفيهية لتنمية وتحفيز مدارك جيل المستقبل، من خلال توزيع جوائز وهدايا للمميزين من الأطفال المشاركين.