أمسية رمضانية في الشارقة تؤكد أهمية "الإرث الخالد لأبناء زايد"

الشارقة 24:

أجمع المشاركون في أمسية "الإرث الخالد لأبناء زايد"، التي عقدت في مجلس ضاحية واسط بامارة الشارقة، وحضرها الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، على حجم المسؤولية التي تترتب على شعب الإمارات من حيث الحفاظ على إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونقله للأجيال المقبلة.

وأكد المشاركون، خلال الأمسية الرمضانية التي نظمها مصرف الشارقة الإسلامي، بحضور نخبة من الشخصيات الاجتماعية والثقافية، ضرورة استفادة الأجيال القادمة من فكر ومسيرة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي شكلت علامة فارقة على مستوى العالم العربي.

وخلال الأمسية استعرض حسن يعقوب، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، مآثر القائد المؤسس، الذي ما زالت الدولة تنعم بحكمة وغرسه الصالح، فيها بينما أكد محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ضرورة ترجمة إرثه إلى قوانين ومناهج يتم الأخذ بها وتطبيقها في الواقع.