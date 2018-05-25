"نماء" تستعرض إنجازاتها 2017 وتُكرم شركاءها خلال سحورها الرمضاني

الشارقة 24:

تحت شعار "كفيتوا ووفيتوا"، وتماشياً مع سعيها لتطوير شراكاتها إلى آفاق أرحب من العمل المشترك، كرمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، المعنية بتفعيل دور المرأة والارتقاء به في القطاعات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية، الخميس، عضواتها وموظفاتها وشركائها المتميزين، الذين أسهموا خلال الفترة الماضية في تحقيق رؤيتها بتمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الحياة العامة.

جاء ذلك خلال السحور الرمضاني السنوي، الذي نظمته "نماء"، في مجلس كهرمان الرمضاني، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور سعادة ريم من كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، إلى جانب نخبة من رائدات ورواد الاعمال والسيدات الذين تبادلوا تجاربهم المختلفة في مجال الأعمال، وقيادة المشاريع الخاصة، وعرضوا رؤيتهم لأهمية العطاء والعزيمة في النهوض بالفرد والمجتمع، والأثر الذي يحققه تشجيع النساء على خوض تجارب اقتصادية ناجحة تسهم بشكل فاعل في تنمية مجتمعاتهن.

وأكدت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة خلال هذا اللقاء الرمضاني الأسري، عزمها على مواصلة جهودها وسعيها الحثيث لتمكين الفتيات والسيدات، من خلال عملها المنهج الذي تتضافر فيه كل الجهود، من أجل تعزيز قدراتهن ومهاراتهن ليتسنى لهن إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، حيث تتبنى المؤسسة خططاً استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى توفير بيئةٍ داعمةٍ للنساء وتسهيل وصولهن إلى الخدمات والمعارف والموارد والأنظمة المساندة، اعتماداً على شبكة تنموية متكاملة.

وصرحت سعادة ريم بن كرم: "في "عام زايد" نجدد العهد بالقيم التي أرساها فينا الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فمنه تعلمنا أن النهوض بالمرأة ودورها ركيزة أساسية في تحقيق نهضة الدولة، وتعزيز مشروعها الحضاري".

وأضافت: تجسدت رسالة دولة الإمارات الداعمة للمرأة بجهود كبيرة قادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وفي توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعمة للمرأة وتقدمها، وكذلك في رؤى قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، التي كرست كل جهدها ووقتها لتفتح الآفاق أمام المرأة، لا لتأخذ مكانها في النهوض بالدولة وحسب، وإنما لبناء قدراتها وتعزيز حضورها على مختلف المستويات".

وتم خلال السحور منح الحرفيات الإماراتيات العاملات ضمن برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية، التابع لمجلس إرثي للحرف المعاصرة "إحدى مؤسسات نماء"، جائزة تقديرية جماعية، تقديراً وتثميناً لإسهاماتهن في إنجاح الجهود التي يبذلها المجلس لإحياء الحرف التقليدية والصناعات التراثية في دولة الإمارات، وإشراك الأجيال الشابة بتطويرها بما يتماشى مع روح العصر.

كما شهد السحور تكريم الرعاة وشركاء النجاح، والجهات والمؤسسات التي دعمت مشاريع وبرامج مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وساهمت في تعزيز رسالتها، وشمل التكريم كل شركاء النجاح وهم الاتحاد النسائي العام، ووزارة الاقتصاد، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، و المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، ومؤسسة القلب الكبير.