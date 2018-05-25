"الشارقة الخيرية" تنفذ مشروع "إفطار الصائم" في 60 دولة

الشارقة24 – وام:

نفذت فرق جمعية الشارقة الخيرية، وعدد من المتطوعين، مشروع إفطار الصائم خارج الدولة، بالتنسيق مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية والجمعيات المعتمدة المتعاونة معها في 60 دولة حول العالم حيث يتم توزيع 20 ألف وجبة يومياً.

ووأوضح محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات في الجمعية، أن مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه الجمعية خارج الدولة، يعتبر أحد المشاريع الكبيرة التي تعكس حرص الجمعية، في أن تصل إلى أي نقطة وموقع في العالم، حيث هناك من يستحق الدعم والمساعدة .

وأشار إلى أن الجمعية منذ تأسيسها عام 1989 كذراع إنسانية لحكومة الشارقة، وهي تتبنى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعمل على تنفيذها وتطبيقها على أفضل وجه.