موظفو "مطار الشارقة" يشاركون قاطني "دور الرعاية الاجتماعية" الإفطار

الشارقة 24:

قام وفد من هيئة مطار الشارقة، بزيارة إلى دور الرعاية الاجتماعية في الشارقة، لمشاركة القاطنين فيها مائدة الإفطار، وذلك ضمن مبادرة دائرة الخدمات الاجتماعية "بركة الدار"، وهو ما أدخل الفرحة على قلوب هذه الفئات العزيزة على الجميع، وعزز من قيم المحبة والتضامن المجتمعي خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وجاءت هذه المبادرة ضمن مبادرات الهيئة الرمضانية، الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف شرائح المجتمع، وفي إطار الالتزام بتطبيق المسؤولية الاجتماعية، في تجسيد قيم التآخي والتسامح، والتواصل مع كافة الفئات المجتمعية.

وتبادل موظفو الهيئة مع القاطنين في دور الرعاية الاجتماعية، بعد الإفطار، الحديث في مجلسهم الرمضاني، عن واقع الشهر الفضيل في الماضي والحاضر، وتعرفوا منهم في أجواء ودية على التقاليد الرمضانية التي اعتادها الآباء والأجداد، وكيف أثرت حركة التطور التي شهدها مجتمعنا المحلي في تلك العادات.

وفي نهاية اللقاء، توجه القاطنون بالشكر لموظفي هيئة مطار الشارقة على زيارتهم الكريمة، معبرين عن امتنانهم على هذا اللقاء الرمضاني المميز الذي قضوه بصحبتهم.