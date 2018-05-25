العميد بن عامر يفتتح فعاليات "عقابية الشارقة" الرمضانية

الشارقة 24:

شهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، الأربعاء، افتتاح فعاليات المؤسسة العقابية والإصلاحية الرمضانية بالشارقة، بحضور العقيد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعقيد عبد الله إبراهيم نائب مدير المؤسسة، والعقيد منى سرور مدير فرع سجن النساء، والمقدم عبد الله الغزال رئيس قسم الإصلاح والتأهيل إلى جانب رؤساء الأقسام والضباط بشرطة الشارقة.

وألقى نائب قائد عام شرطة الشارقة كلمة لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، أكد من خلالها اهتمام شرطة الشارقة بأوضاع النزلاء، ونهجها في تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى مساعدتهم على الاستفادة من دروس تجربتهم فترة وجودهم في المؤسسة العقابية والإصلاحية في اكتساب الحرف والأعمال التي تساعدهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، وتمكينهم من التغلب على الصعوبات ومزاولة حياتهم بصورة طبيعية، والتخفيف من عزلتهم وتضييق الفجوة بينهم وبين المجتمع الخارجي، ممثلاً في أفراد أسرهم مما يسهم في تيسير إعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة وعودتهم إلى الحياة الطبيعية.

وتنوعت الفعاليات الرمضانية عن سابقتها من الأعوام الماضية حيث شملت النشاطات والبرامج والدينية والثقافية والعلمية والرياضية ككرة القدم وكرة الطائرة ومسابقة شد الحبل، والشطرنج، والرسم على الماء، والتي أتاحت الفرصة بمشاركة أكبر عدد نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية من الرجال والنساء.

كما شهد العميد بن عامر برنامج التأهيل الديني للمسلمين الجدد، وقام بتسليم شهادات اعتناق الدين الإسلامي لعدد من النزلاء، بحضور رجال دين من دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ومؤسسة القرآن الكريم والسنة بالشارقة، كما كرم العميد بن عامر حفظة القرآن الفائزين من المؤسسة العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة.

بعدها تجول العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة يرافقه العقيد أحمد عبد العزيز شهيل مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بين قاعات المحاضرات داخل المؤسسة، حيث تم إطلاق استوديو "الأمل"، الذي تم تجهيزه بكافة إمكانياته من قبل مؤسسة الشارقة للإعلام، بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية لتفريغ طاقات النزلاء في مجال استخدام برامج التسجيل الصوتي والمونتاج، الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على السلوك النزيل والروح العالية خلال قضاء فترة محكوميته.

كما حضر نائب قائد عام شرطة الشارقة مسابقات المجلس الرمضاني لعبيد بن راشد بن غرير الكتبي عضو جمعية التراث، استرجع مع الحضور أصالة الماضي، وأطلعهم على تاريخ الأجداد وملامح حياة الآباء، من حرف، ومهن، وعادات، وتقاليد.

وفي نهاية الفعاليات أثنى العقيد بن عامر على الجهود التي تبذلها المؤسسة العقابية والإصلاحية لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية في الإصلاح والتأهيل، من خلال العمل على تعزيز السلوك الإيجابي للنزلاء، بالإضافة إلى دورها في عملية إيواء المحكومين طوال مدة محكوميتهم، والعمل على تقويمهم وتأهيلهم من خلال البرامج التأهيلية والتثقيفية والنفسية ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع بعد خروجهم.