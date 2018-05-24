عائشة غابش: أمسيات "الشارقة للتراث" الرمضانية تمس المجتمع المحلي

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلنت عائشة غابش مديرة العلاقات العامة والتشريفات في معهد الشارقة للتراث، أن المعهد ينظم مجموعة متنوعة من الأمسيات الرمضانية، خلال الشهر الفضيل، تناقش عدة موضوعات مختلفة.

وأشارت غابش في تصريحات لـ"الشارقة 24"، إلى أن "أولى أمسياتنا كانت بعنوان "عادات رمضان في الماضي"، وقدمها الراوي سالم سعيد بن معيل الكتبي، وراشد بن ناصر عيسى الزري"، موضحة أن الأمسية تناولت مقارنة ما بين عادات رمضان قديماً وحديثاً، وكيف أحدثت الطفرة التكنولوجية تغيراً كبيراً في المجتمع الإماراتي والوطن العربي، وعادات رمضان من حيت الترابط الأسري والمجتمعي والتراحم بين الأفراد، وكيف كان أهالي الفريج الواحد يلتقون ببعضهم البعض بكل حب ومودة وتلاحم.

وأوضحت أن الأمسية أقيمت في مجلس ضاحية واسط في الشارقة، وتم اختيار المكان لجذب محبي هذا النوع من الأمسيات الثقافية، بالتعاون من دائرة شؤون الضواحي والقرى الشريك الاستراتيجي لمعهد الشارقة للتراث.

وأضافت مديرة العلاقات العامة والتشريفات بالمعهد: "الأمسية الأولى حضرها الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، وعدد من مدراء إدارات المعهد وموظفي المعهد ومحبي التراث والمهتمين به"، مشيرة إلى أن الأمسيات تستمر حتى 4 يونيو المقبل، لتختتم بأمسية حول يوم زايد للعمل الإنساني.